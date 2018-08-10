2018-08-10T03:20:34+03:00
Общество

«Доступную рыбу» начнут продавать в Хабаровске на выходных

Летняя путина прошла не так удачно, как ожидалось, поэтому на прилавках рыбы будет не много
Александра ШОПЕНКО
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«Доступную рыбу» начнут продавать в Хабаровске на выходных«Доступную рыбу» начнут продавать в Хабаровске на выходныхФото: Правительство Хабаровского края
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В этот раз летняя путина прошла не так удачно, как прогнозировали специалисты, поэтому на прилавки поступит небольшое количество «доступной рыбы» , однако спрос на нее достаточно высок. Большие ожидания промысловики возлагали именно на горбушу. В планах было поймать порядка 40 тысяч тонн. Только в Амуре, согласно прогнозам, можно было добыть 30 тысяч тонн. Не получилось, удалось поймать всего 14, 5 тысячи тонны.

- Такое впечатление, что вся горбуша ушла на Камчатку. К сожалению, юг Хабаровского края так же, как Сахалин и Приморье, прогнозы не оправдал. Почему - вопрос уже к науке. Возможно, это связано с изменением климата, из-за чего рыба уходит на север, - говорит Кирилл Фирсов, председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Кстати, закапризнчиала вместе с горбушей и кета. Большие надежды предприятия возлагают на осеннюю путину-2018, которая начинается с 27 августа. Капризам природы не до капризов человеческих. Но кое-какой «красный» улов все-таки поступит на прилавки на радость ценителям.

Первая партия - порядка полутора тонн горбуши, пойманной в Николаевском районе, - появится в ближайшие субботу и воскресенье на ярмарке выходного дня в торговом центре «Экодом». Цена останется на уровне прошлого года - 129,6 рубля за килограмм. В ближайшем будущем планируются поставки в Комсомольск-на-Амуре.

Больше всего повезло жителям тех населенных пунктов, где ведется промысел тихоокеанских лососей. Предприятия снабжают местное население рыбой, которая только-только плескалась в водах Амура. Причем цену промысловики устанавливают самостоятельно. Например, в том же Николаевском районе в прошлом году кета продавалась по 40-50 рублей за килограмм. Естественно, рыба разлетелась, как горячие пирожки.

Если говорить об осенней «доступной рыбе», то она появится на прилавках магазинов в первой декаде сентября. Кета, как отметил Кирилл Фирсов, поступит в конце сентября - начале октября. Пока можно говорить о поставке в 200-300 тонн красной рыбы. Цена на нее будет зависеть от объема промысла.

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