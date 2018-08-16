«Я знала, что он жив»: Женщина 25 лет искала сына, пропавшего в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:22 2018-08-16T09:15:42+03:00

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Трогательную историю воссоединения семейства спустя 25 лет хабаровская «Комсомолка» уже рассказывала. Житель Хабаровского края Александр Малородов этой весной впервые за четверть века поговорил с мамой, которая все эти годы не теряла надежды его найти. А меньше месяца назад семья встретилась. Как так вышло, что долгие годы они безуспешно искали друг друга, а нашли лишь благодаря случайности?

«РАЗВАЛИЛИ СОЮЗ, А С НИМ И НАШИ ДУШИ»

Больше 27 лет назад молодой парень из Казахстана Александр Малородов отслужил в армии в Николаевске-на-Амуре и так влюбился в дальневосточный климат и природу, что решил перебраться сюда насовсем. Здесь он женился, устроился на работу сварщиком и горя не знал. Александр звонил родным в Казахстан, делился новостями, справлялся о здоровье мамы. А потом Советский Союз развалился. Первое время после развала между братскими странами по-прежнему можно было летать по советскому паспорту, Александр тогда последний раз повидался с семьей, а потом началась перестройка, которая и перевернула их жизни. Как говорят они сами: «Развалили Союз, а с ним и наши души».

Единственный способ связи - междугородние переговоры - оборвался. Александр переехал из квартиры в свой дом, а у родителей в это время сменился номер телефона.

Первое время он безуспешно набирал заученный наизусть номер матери. Сначала никто не отвечал, а потом незнакомый ему человек бросил в трубку что-то, о чем Александр до сих пор вспоминать не хочет, но после этого разговора тогда еще молодой человек был уверен - его мама умерла.

А мама в это время тоже искала сына: месяц в трубке слышались лишь длинные гудки, а потом на звонок ответила женщина и сказала, что здесь таких нет, и не было никогда.

Из Казахстана семья Александра перебралась в Волгоград. Все эти годы родственники не теряли надежды: побывали на федеральных телеканалах, с появлением социальных сетей искали и там, в полицию обращались - мало ли, может, потерянный родственник в тюрьме сидит. Но все было безуспешно: ни в тюрьме, ни в других казенных учреждениях он не числился. Не засветился и в полицейских сводках, даже свидетелем или понятым, словно и не было никогда такого человека. В Хабаровском крае Александр по сути стал человеком-призраком.

ГРАЖДАНИН НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ

Перебравшись в тайгу, мужчина попросту не стал менять паспорт - так и жил гражданином распавшегося Советского Союза. Официальной работы у него никогда не было, деньги получал «в конверте». На наш изумленный вопрос: «А как же без документов?», он лишь пожал плечами: «Кому мне его в лесу показывать? Медведю?». Так и вышло, что Александра Малородова не оказалось ни в одной базе данных, ну разве что в полицейской «Разыскиваемые родственники».

- Я в тайге работаю, показываю туристам Дальний Восток, вожу их на рыбалку и охоту. В городе все это время почти не бывал, - рассказывает пропавший таежник. - А весной меня в гости позвали за границу, и я пошел за паспортом.

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА...

- Он пришел к нам с соцработником из центра для бездомных, - рассказывает Елизавета Коршак, начальник отделения по Индустриальному району отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Хабаровску. - И мы начали проверять его по своим базам и интернет-ресурсам, мало ли, может, мужчину ищут родственники. Оказалось, его действительно разыскивает семья! Больше 24 лет не общались друг с другом.

По словам Александра, притвориться бомжом ему посоветовал знакомый, мол, в таких случаях соцслужбы помогают со сбором документов, и весь процесс занимает куда меньше времени. От этой затеи он ждал чего угодно, но только не воссоединения с семьей.

Полицейские созвонились с родными, и уже на следующий день Александр впервые за 24 года услышал голос матери.

«СЫНОЧКА, ПРОСТИ МЕНЯ»

Этим летом вся семья встретилась в Москве.

Мужчина тоже искала свою семью, но обстоятельства мешали их воссоединениюФото: Предоставлено героем публикации

- Из всей семьи плакал только мой папа, брат дяди Саши, - вспоминает Юлия Мамулина, племянница Александра. - А бабушка и дядя держались. Я тогда еще подумала: «Сразу видно - родственники. Все в себе, все в себе». Бабушка тоже не очень эмоциональна, не показывает свои переживания, хотя от волнения у нее сильно давление поднялось. Папа подзатыльник дяде тогда дал, как старший брат. Поругал его немного, конечно. Оно и понятно - на столько лет потеряться. Но словами сложно передать эмоции, которые в то время бушевали внутри.

Рима Константиновна, мама Александра, тоже не смогла словами описать, что тогда с ней происходило. Лишь сказала, что даже в тот момент придерживалась жизненного принципа - не плакать при детях.

- Дети моих слез никогда не видели и не увидят. Их сердечки я всегда берегла. Они всегда будут детьми, сколько бы лет им не было. До сих пор не знаю, откуда во мне столько силы - ждать сына 20 лет. Может, дело в том, что меня Надеждой хотели назвать, но отец на фронт ушел и не проследил за этим. Думаю, что вместе с именем он в меня и его смысл вложил. В письмах ко мне «Наденька» обращался, а скобках писал «Рима». Наверное, поэтому надежда в моей душе никогда не угасала. Ведь за это время я ни разу не подумала, что сына больше нет. Я знала, что он жив, - говорит Рима Малородова. - Первое, что я сказала ему: «Сыночка, прости меня». И при первом телефонном звонке спустя больше 20 лет разлуки, и при личной встрече. Ведь я могла приехать в Хабаровск и пойти искать его, но так и не сделала этого. До сих пор виню себя за то, что не плюнула на все и не приехала.

Сейчас семья планирует следующую встречу. В Москве они провели меньше недели. Погуляли по городу, посмотрели на Красную площадь, сходили в гости к родственникам. И говорили, много говорили. О поездке заграницу Александр пока не думает, откладывает деньги на отпуск - поездку всей семьей к маме.