На выходных Хабаровск окажется во власти дождя

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-10T12:58:12+03:00

А в начале рабочей недели в регион придет экс-тайфун

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Капризы небесной канцелярии подпортят хабаровчанам ближайшие выходные. На субботу и половину воскресенья синоптики прогнозируют дожди и грозы, которые придут к нам из Еврейской автономии.

Первые отголоски циклона хабаровчане уже смогли ощутить сегодня днем – на краевую столицу обрушились дождь и гроза. Похожая ситуация будет завтра и в первую половину воскресенья. Затем циклон отбудет восвояси и оставит в покое регион.

В выходные в Хабаровске ветер будет достигать пяти-десяти метров в секунду, а воздух ночью прогреется до 18 градусов. Днем температура доберется до отметки в 24-26 градусов.

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

После «подмоченных» погодой выходных жителей Хабаровского края ждет недолгая передышка. Уже во вторник, 14 августа, по прогнозам синоптиков, в регион наведается экс-тайфун «Яги», который зародился в Филиппинском море.

- В Хабаровском крае под влиянием тайфуна «Яги» активизируются фронты. Он заденет южные районы - Бикинский, Вяземский, имени Лазо. Дальневосточной столице, может, и не достанется, - отметила Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Больше всего от «Яги» достанется соседнему Приморью. Бушевать тайфун будет несколько дней, затем отбудет в сторону Корейского полуострова.

ШКОДНИК

Остатки тропической депрессии могут слегка подпортить гидрологическую обстановку на Амуре, который толь-только перестал пополняться водой и пошел на спад. Соль в том, что экс-тайфун, как мы уже говорили, заденет и Приморский край, по территории которого проходит приток Амура - река Уссури.

За счет выпавших осадков, Уссури будет наполняться, что даст приток воды в Амур. Однако гидрологи прогнозируют, что это не сильно отразиться на реке черного дракона. Максимальный подъем – пять сантимтеров.