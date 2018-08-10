Умер почетный гражданин Хабаровска Борис Кожевников

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-10T12:58:12+03:00

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В Хабаровске на 97 году жизни скончался один из тех, кому мы обязаны мирным небом над головой, один из тех, кто прививал молодежи любовь к стране, один из тех, кто активно участвовал в жизни центра Дальнего Востока - Борис Аркадьевич Кожевников. Светлая память!

БОЕВЕОЕ КРЕЩЕНИЕ, РАНЕНИЕ И ПОБЕДА

На свет Борис Кожевников появился 2 января 1922 года в городе Рузаевка (Мордовия). В ряды Красной Армии он попал в сентябре 1940 года, а с началом самой кровопролитной войны в истории человечества его направили на курсы в восьмой запасной полк Юго-Западного фронта. Окончив занятия, Борис Аркадьевич встал «у руля» 406-й отдельной зенитно-артиллерийской батареи 160-го стрелкового полка 21-й армии. Здесь будущий почетный гражданин Хабаровска и получил боевой крещение.

Война бросала Бориса Аркадьевича, как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, в сражения на Воронежском фронте и Орлово-Курском направлении. Служил Кожевников в составе войск первого и второго Прибалтийского, а затем Ленинградского фронта. Бои велись не на жизнь, а на смерть – Борис Аркадьевич был ранен. Однако это не помешало ему дойти до окрестностей Берлина, где Кожевников и закончил войну в 1945 году.

АРМЕЕЦ ДО КОНЦА

После завершения войны, Борис Аркадьевич не оставил армию и продолжил службу в войсках противовоздушной обороны в Киевском военном округе, затем перешел в Дальневосточный ВО. В запас Кожевников уволился в 1981 году и посвятил себя ветеранской работе.

Без ложной скромности большую работу Борис Аркадьевич проводил в части увековечивания памяти соотечественников. Один из методов, которым пользовался ветеран – встречи с хабаровскими школьниками, на которых он рассказывал подрастающему поколению о героизме советских солдат. Таким образом, Борис Аркадьевич передавал свой опыт.

В копилке наград Бориса Аркадьевича медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги». Он был награжден орденами «Отечественная война» II степени, «Знак почета» и «Красная звезда». И это далеко не весь список госнаград.

Звание «Почетный гражданин Хабаровска» Борису Аркадьевичу было присвоено в 2005 году. И вполне заслужено – ветеран активно вел активную патриотическую работу с молодежью, был инициатором сохранения музея Восточного военного округа, был не последним человеком, благодаря которому краевая столица получила статус «Города воинской славы».

Родным и близким Бориса Аркадьевича Кожевникова от лица редакции издания «Комсомольская правда – Хабаровск» мы выражаем соболезнования. Память о его подвигах и совершениях сохранится в наших сердцах навсегда.