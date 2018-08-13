Экология + экономия

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-13T03:28:45+03:00

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«Балтика-Хабаровск» - крупнейший пивоваренный завод на Дальнем Востоке - входит в число немногих хабаровских предприятий, что самостоятельно очищают образующиеся сточные воды. Собственные биологические очистные сооружения (БОС) начали действовать здесь еще в 2004 году. Однако, прогресс не стоит на месте, и в 2015 году руководством компании было принято решение о модернизации комплекса. Новая система очистки начала работу в июне 2018 г.

103 миллиона рублей инвестировала компания «Балтика» в строительство и монтаж биологических очистных сооружений в 2004 г. Инвестиции в модернизацию составили 240 миллионов рублей.

9 августа 2018 года познакомиться с работой уникального для Хабаровска комплекса БОС приехали профильные специалисты — технологи МУП г. Хабаровска «Водоканал» - предприятия, владеющего городскими очистными сооружениями. Гости «Балтики» смогли увидеть оборудование, которое используется на каждом этапе очистки стоков, в частности, не имеющий аналогов в Хабаровском крае IC реактор - в 4,5 раза более мощный, чем тот, что использовался на биологических очистных филиала до модернизации. В нем происходит анаэробная очистка воды с помощью микроорганизмов, перерабатывающих стоки, - ила. Такой тип ила в регионе есть только на очистных сооружениях филиала «Балтика-Хабаровск». Для жизнедеятельности этому виду микроорганизмов не нужен кислород, при этом в процессе переработки стоков он выделяет биогаз - альтернативный источник энергии.

- Мы используем биогаз для работы собственной котельной с 2008 года, − рассказал гостям ведущий инженер-механик филиала «Балтика-Хабаровск» Пётр Рябов, ответственный за работу БОС.− Это не только дает филиалу экономию средств, но и вносит значительный вклад в охрану окружающей среды за счет снижения объемов потребления природного газа.

После модернизации предприятие получает в 2 раза больше биогаза, чем раньше. Кроме того, в системе очистки стоков появились дополнительные ступени – например, песочные фильтры. Всё новое оборудование, включая анаэробный реактор BIOPAQ IC, доставляли в Хабаровск из Европы в разобранном виде и собирали уже на месте. Работала над этим команда специалистов из Словакии, имеющая большой опыт в монтаже такого сложного оборудования.

Газгольдер для сбора биогаза, который направляется на работу котельной

Cокращение воздействия на окружающую среду и оптимизация потребления природных ресурсов в операционной деятельности являются ключевыми приоритетами для «Балтики». Поэтому компания продолжает инвестировать средства в повышение экологической эффективности производства в регионах своего присутствия. В скором времени подобные биологические очистные сооружения появятся еще на трех заводах компании - в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.