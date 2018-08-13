2018-08-13T06:25:54+03:00
Общество

Строительство больничного корпуса за федеральные деньги в Хабаровском крае затормозилось

Проблемы возникли с доставкой инертных материалов
Александра ШОПЕНКО
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Строительство больничного корпуса за федеральные деньги в Хабаровском крае затормозилосьСтроительство больничного корпуса за федеральные деньги в Хабаровском крае затормозилосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году во всех регионах Дальнего Востока приступили к возведению объектов в рамках социально-экономического развития округа. С одной стройкой в Хабаровском крае возникли проблемы.

Лечебный корпус центральной районной больницы города Николаевска-на-Амуре по планам должен быть сдан в 2020 году. Цена вопроса - более двух миллиардов рублей. Сложность и отдаленность поселения сыграла далеко не на руку подрядчику и стройка затормозилась.

- Даны поручения министерству природных ресурсов региона выдать документы на разработку местных месторождений. Завоз инертных грузов для возведения объекта удорожает стройку, а мы не такие богатые для того, чтобы бюджетные деньги тратить на это, - сказал Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока.

Отставание от графика на две недели наблюдаются и при возведении онкоцентра в Комсомольске-на-Амуре. Сложности возникли во время проведения конкурсов - в техническом задании была «неучтенка». Упущенные дни придется наверстать.

Один объект будет сдан в этом году.

- В этом году у нас один объект - школа инженерная в Комсомольске. Мы его должны сдать в сентябре. Остальные объекты расписаны по годам, практически по всем стройкам идет все по плану, - сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Напомним, что строительство объектов ведется в пяти центрах экономического роста: агломерации «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный», Хабаровской агломерации, Николаевского, Верхнебуреинского центров развития, Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. До 2020 года на возведение инфраструктуры направлено 8,8 миллиарда рублей и еще два миллиарда рублей на завершение реализации комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

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