Лодка с четырьмя туристами перевернулась в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 06:21 2018-08-13T06:25:54+03:00

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В Еврейской автономной области на минувших выходных на реке Бира перевернулась резиновая лодка с четырьмя туристами на борту: трое мужчин и одна девушка. Один из них смог выбраться на берег и попросить о помощи спасателей. Им мужчина рассказал, что вместе с приятелями отправился в сплав, но в районе села Птичник из-за сильного течения судно перевернулось.

- Он отметил, что в спасательном жилете была лишь их спутница. Сам он не знает, что с его друзьями. Заметил только как их вместе с лодкой уносило вниз по течению реки, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Хабаровске» Ксения Письменова, сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудники чрезвычайного ведомства незамедлительно выехали на место происшествия, а когда прибыли туда, получили сообщение, что еще один экстремал из этой компании сумел выплыть на сушу. Правда, течением его отнесло немного дальше от того места, где перевернулась лодка. Мужчина прибился к берегу около поселка Щукинка.

- К нему тоже выехали спасатели. Они отогрели его и оказали необходимую помощь. Обоих пострадавших доставили домой. А поиски их приятелей продолжились до наступления темноты. Спасатели обследовали русло реки на три километра вниз по течению, после чего видимость упала из-за темного времени суток и поиски туристов отложили до утра, - добавила Ксения Письменова.

Однако ждать утра не пришлось. Туристы сами объявились той же ночью. Они позвонили своим приятелям уже из дома, а те в свою очередь сообщили об этом спасателям. Лодку туристов, кстати, чуть позже нашли. Ее вернули экстремалам.

- О сплаве туристы не сообщили заранее. Известно, что это была спонтанная поездка. Компания отдыхала на берегу реки и решила отправится в сплав, - объяснила Ксения Письменова.

Эта идея могла стоить экстремалам жизней. Температура воды в Бире достаточно низкая и представляет опасность для здоровья, а сильное течение, которое достигает пяти километров в час, и наличие заторов и водоворотов могут привести к трагическим последствиям.