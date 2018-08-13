2018-08-13T08:00:24+03:00
Общество

Преемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в Хабаровске

Второй объект с высокой степенью готовности будет достроен в начале 2019 года
Александра ШОПЕНКО
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Преемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в ХабаровскеПреемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО
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Два объекта с высокой степенью готовности намерено сдать ГВСУ-6. В Хабаровске в четвертом квартале 2018 года закончат строить дом № 26 по Выставочной улице. В начале 2019-го в долгожданные квартиры въедут дольщики, которые приобрели жилье по адресу: улица Павла Морозова, 29.

НОВОСЕЛЬЕ

Дом по улице Выставочной готов на 97 процентов. На достройку здания необходимо порядка 37 миллионов и примерно столько же для того, чтобы обеспечить жильцов водой, теплом и электричеством. Дом по Павла Морозова готов на 87 процентов.

- Состояние предприятия всем известно - введена процедура внешнего управления. Откровенно говоря, ситуация достаточно сложная, по ней мы работаем с 2016 года. Благодаря вмешательству, в строящиеся объекты было вложено порядка миллиарда рублей. Тем не менее, оборотных средств предприятия не хватает, поэтому ресурсы ГВСУ-6 направлены на достройку домов с высокой степенью готовности, - сказал Александр Рушкин, военный прокурор Восточного военного округа.

Преемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Преемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО

К слову, дольщики пользуются возможностью перезаключить договоры с «проблемного» дома №23 на дом №35 по улице Павла Морозова. Степень готовности последнего самая высокая, его строительство фактически завершено. К тому же, он не был обременен правами участников долевого строительства.

- В случае согласия порядка 40 семей уже в ближайшее время могут быть обеспечены жильем. Подобной схемой уже воспользовались 70 граждан из различных недостроенных объектов, - отметил Александр Рушкин.

ДЕНЬГИ АРЕСТОВАНЫ

Достроить дома ГВСУ-6 мешает арест, наложенный на счета предприятия из-за хищений прошлых руководителей и огромных долгов. В связи с этим компании приходится взыскивать дебиторскую задолженность. В суды направлено 50 исков на сумму шесть миллиардов рублей.

Преемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Преемница Дальспецстроя в этом году сдаст один дом в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО

К тому же утвержден перечень имущества, которое уйдет с молотка. Выручка составит около 300-350 миллионов рублей, 150 из них будут направлены на достройку объектов.

Отметим, что строительство домов, где есть дольщики, стоит шесть миллиардов рублей. 1,7 миллиарда - средства людей, остальное - деньги предприятия.

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