2018-08-13T08:43:39+03:00
Общество

На Сахалине выяснили, кто сильнее - несколько спортсменов или лев

Царь зверей и люди посоревновались в перетягивании каната
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Сахалине выяснили, кто сильнее - несколько спортсменов или лев. Фото: Сахалинский ботанический зоопаркНа Сахалине выяснили, кто сильнее - несколько спортсменов или лев. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк
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На Сахалине День физкультурника в местном зоопарке отпраздновали «Веселыми стартами». Местные жители поучаствовали в увлекательных и необычных конкурсах. Поделившись на две команды, «Львы» и «Тигры» посоревновались с настоящими зверями.

Люди посоревновались с настоящими зверями. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

Люди посоревновались с настоящими зверями. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

- Каждую команду в нашей эстафете ждали препятствия. Участие в соревнованиях приняли не только дети. Взрослые активно подключились к «Веселым стартам», тем самым став непосредственным примером активности и спортивной закалки для своих чад, - рассказывают в Сахалинском ботаническом зоопарке. - Вместе с участниками стартов фору задавал и австралийский постоялец зоосада. Кенгуру Беня изо всех сил пытался прибежать, а вернее, прискакать первым, правда, только в границах своего вольера. От такого зрелища улыбки не сходили с лиц наших болельщиков.

Царь зверей и люди посоревновались в перетягивании каната. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

Царь зверей и люди посоревновались в перетягивании каната. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

Но самым зрелищным конкурсом было все же состязание со львами. После прыжков и бега спортсмены взялись за канат, а вот царь зверей никак не хотел брать в рот веревку. Его пришлось аплодисментами уговаривать помериться силой. В итоге Лорд нехотя сомкнул в пасти канат и доказал, что по праву носит звание царя. Победа льва была предсказуема, спортсмены устало ретировались.

Победа льва была предсказуема, спортсмены устало ретировались. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

Победа льва была предсказуема, спортсмены устало ретировались. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

Правда, уходить из зоопарка никто не торопился. В завершении праздника для всех желающих устроили экскурсию по животным Африки. Посетителям рассказали и показали зеленых мартышек, африканских лягушек, капского варана, краснохвостого попугая Жако, императорского скорпиона и страуса, а в завершение снова вернулись ко льву, подробно рассказав о нем.

В завершении праздника для всех желающих устроили экскурсию по животным Африки. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

В завершении праздника для всех желающих устроили экскурсию по животным Африки. Фото: Сахалинский ботанический зоопарк

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