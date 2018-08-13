Ветеран из Хабаровска через суд требует у Чубайса 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-13T10:09:30+03:00

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ПРОВАЛ ПРИВАТИЗАЦИИ ИЛИ «ЧУБАЙС, ГДЕ ДЕНЬГИ?»

84-летний ветеран труда из Хабаровска подал иск в Пресненский суд Москвы. Геннадий Кулагин считает, что из-за реформ Анатолия Чубайса, председателя правления «Роснано», в 90-е годы он лишился 50 миллионов рублей.

- Он лишил нас всего. Это же надо было нанять некую частную компанию в Америке, чтобы провести приватизацию в России. У нас отобрали все. Когда у меня была советская пенсия 132 рубля, я строил такие планы! Думал, прокачусь на своем жигули до Португалии. Бензин в те год стоил семь копеек. Мне бы хватило туда и обратно, - вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП»-Хабаровск» Геннадий Кулагин. - У нас еще с женой были деньги на сберкнижке - по нынешнему курсу около трех миллионов рублей. Хотел дом построить, скромный - не особняк или коттедж, которые чиновники возводят за наши деньги. Я всего этого лишился. У меня пенсия должна была быть 60 тысяч рублей, а по факту - 14. Почему я должен просить деньги у детей, когда я всю жизнь работал, и у меня должны были быть сбережения? Чубайс получает более миллиарда в год. За что он получает, вы мне можете сказать? Никто не сможет.

В итоге, проработав 50 лет, Геннадий Кулагин вынужден жить на гроши прожиточного минимума. Не выдержав несправедливости, ветеран решился на исковое заявление.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

В конце июля ветеран труда написал иск и отправил документы в Москву. Геннадий Кулагин не верит, что ему по силам добиться справедливости и засудить чиновника, но все же надеется вернуть часть потерянных денег.

- Бездельники, разграбившие наши богатства, живут во дворцах и ни в чем себе не отказывают. И как не подавать на них в суд? Я потерял все: пенсию, деньги на сберкнижке. Я, примерно посчитав, понял, что мой убыток от действий Чубайса составил порядка 50 миллионов рублей - продолжает пенсионер. - Сумму в иске я обозначил меньше - 15 миллионов. В порядке меценатства и благотворительности, после уплаты налогов, треть от суммы я раздам нищим. Остальное потрачу на поездку в санаторий. Никогда там не был.

К слову, свое исковое заявление ветеран труда написал в стихах. Этот отрывок хабаровчанин процитировал: «Почему я нищий, почему им оказался? Потому что Чубайс Америке продался!».

По мнению ветерана, несмотря на то, что ему еще не пришел ответ из суда, иск уже добрался в пункт назначения. Отстаивая не только свои интересы, но и интересы всего народа, Геннадий Кулагин надеется, что закон для всех един, и чины не помешают справедливому разбирательству.