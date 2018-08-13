Всем лежать, работает мать: Жительница Камчатки в одиночку задержала педофила, напавшего на ее дочь
Происшествие случилось 11 августа в камчатском городе Вилючинске. Десятилетняя девочка гуляла возле дома в районе улицы Кронштадской, когда ее встретил незнакомый мужчина. Он заманил ребенка в лесполосу неподалеку и начал к ней приставать. Представьте себе сцену, как педофил обнимает вашего ребенка и производит неоднозначные импульсивные движения тазом. Мама девочки, потеряв дочь из поля зрения, пошла искать и застала как раз эту сцену. Женщина не растерялась: схватила мужчину голыми руками и, взобравшись на него верхом, изловчилась набрать номер полиции. К счастью, ждать пришлось недолго - улицу неподалеку патрулировала машина росгвардейцев. Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось оттаскивать разъяренную маму.
- Следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 30-летнего жителя Вилючинска, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. -Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности, не был судим, не имел официального трудоустройства, не женат.
Женщина, которая спасла своего ребенка, работает поваром и, благодаря крупному телосложению, легко справилась с задержанием преступника.
В рамках следственных разбирательств мужчина должен будет пройти судебную экспертизу на наличие сексуальных расстройств. Сам же задержанный признался правоохранителям, что преступление совершил с целью удовлетворения своих потребностей. Меру пресечения подозреваемому суд пока не назначил, продолжается расследование.
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