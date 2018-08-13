Зверски избитый в ЕАО мальчик вышел из комы

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-13T12:37:34+03:00

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Избитый в Еврейской автономии около месяца назад ребенок, пришел в себя. В бессознательном состоянии его привезли в областную больницу незадолго после происшествия. Когда врачи увидели пятилетнего малыша, они ужаснулись и подумали, что на мальчика напали дикие звери, но в действительности все оказалось куда страшнее. Родители уверенны, что их сына избили дети. Если бы удары наносил взрослый, малышу хватило бы одного из них, а судя по характеру травм мальчика били по голове много раз.

- Данила нашли в соседнем поселке. Его увели в Швейный с Лукашева. В этот же день я пришел на место преступления. Мой сын никогда там не гулял и не был раньше. Всегда около дома бегал. Есть видеозапись, на которой видно, что Данил уходит с мальчиком, но не тем, на которого подумали с самого начала. Может сын когда-то видел в нашем поселке этого пацана и пошел за ним поэтому. На том месте, где его нашли целая куча фантиков от конфет валялась, - рассказал Михаил Носковский, отец избитого ребенка.

Родители уверены, что мальчик подвела его доверчивость и общительность. Он дружил со всеми ребятами, которые жили по соседству, угощал их конфетами и выпечкой, приготовленной его мамой.

- Данил очень общительный ребенок. Даже по улице, иной раз, когда гуляешь с ним, он прохожим говорит «Привет! Меня Данил зовут!». И рассказывал людям куда мы идем и зачем. Открытый очень и добрый, - добавляет папа мальчика.

Сейчас с малышом все в порядке. Врачи говорят, что его состояние стабильно удовлетворительное. Ребенок даже проявляет небольшую активность и пытается общаться с близкими, правда, пока выходит не очень хорошо. Родные приезжали в Хабаровскую вторую краевую клиническую больницу, где лежит ребенок, навещали его в больнице. К Данилу приехала девятилетняя сестра, пама и мама. Женщина осталась с сыном, а ее отец и дочь вернулись в ЕАО.

- Данил на пальцах показывает сколько ему лет, но разговаривать еще не начал. Хотя до этого был очень болтлив. Травма серьезная у него. В больнице он нас узнал. Улыбался глядя на меня и сестру, - вспоминает Михаил Носковский. - Я ему игрушечный танчик подарил. Жена говорит, что постоянно с ним играет, не выпускает из рук. Аппетит появился, причем хороший аппетит. За все то время, пока в больнице лежал он сильно похудел.

Несмотря на то, что малыш в себя, ему предстоит длительное лечение и операция. Из-за сильных травм на затылке Данилу необходима пересадка кожи и длительная реабилитация. Медикам предстоит разобраться с чем связанно молчание ребенка. Либо это связанно с травмой головы, либо с психологическим потрясением.