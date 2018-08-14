СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-14T06:14:15+03:00

«Народная карта» в Хабаровском крае: все, что нужно знать об универсальной системе скидок региона Фото: Александра ШОПЕНКО

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На выборах главы региона, которые пройдут 9 сентября, жители Хабаровского края смогут заполучить «Народную карту - Наш выбор 27». При покупке ряда товаров она дает скидку от 3 до 15 процентов.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Стать обладателем универсальной скидочной карты может любой житель региона, достигший совершеннолетия. Выдавать пластик будут на избирательных участках, а точнее - около «Народных столов». Чтобы получить карту, необходимо сперва проголосовать, а затем купить продукцию, которая будет продаваться со скидкой до 30 процентов на избирательных участках. После этого курьер с сумкой почтальона выдаст вам «Народную карту». В комплекте с пластиком прилагается буклет, в котором перечислены адреса участников проекта.

- Карты будут выдаваться вне зависимости от политических пристрастий. Конечно, будут возникать ситуации, когда человек не проголосовал и получил карту, но мы к этому очень спокойно отнесемся. Пройдет один-два процента таких, но главное, что они будут пользоваться картой в дальнейшем, - отметил Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ

Карта будет работать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском, Комсомольском районе и районе имени Лазо. К проекту уже присоединились 77 участников, а покупать со скидкой можно будет в 263 объектах, среди которых магазины, аптеки, рестораны, учреждения культуры и спорта. К старту проекта в планах увеличить число участников до 100.

СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ

Работать универсальная скидочная карта будет весь год вплоть до 9 сентября 2019 года. Пользоваться народным пластиком можно каждый день и даже не по одному разу. Более того, есть реальные основания полагать, что проект будет продлен еще на год в преддверии выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края, которые состоятся в 2019-м.

ГДЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Скидку по «Народным картам» предоставляют: «Седьмая столица», «Пеликан», «Максим», «Стройка», «Лунный свет», «НК техника», аптеки «Фармация», «Аптекарь.рф», кинотеатр «Совкино», Хабаровская краевая филармония, театры и музей города. Участниками проекта стали арены «Платинум» и «Ерофей», а также футбольный клуб «СКА-Хабаровск», который предоставляет самую большую скидку среди всех - 25 процентов. Воспользоваться картами также можно в ресторанах «Режент» и «Амур», кафе «Бирфест», «Корея», «Ирон-Кабис», «Плантация», «Шелк», «Синьор Помидор».

Стоит отметить, что со скидками, которые предоставляют сами магазины, скидка по карте не складывается. Акция не распространяется на алкоголь и табачные изделия.