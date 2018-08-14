2018-08-14T08:01:28+03:00
Происшествия

Авиадебошира вернули из Красноярска в Хабаровск и арестовали

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Авиадебошира из Хабаровска, сумевшего долететь до Красноярска, арестовали. ФОТО: скриншот с оперативного видео УТ МВД России по ДФО.Авиадебошира из Хабаровска, сумевшего долететь до Красноярска, арестовали. ФОТО: скриншот с оперативного видео УТ МВД России по ДФО.
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По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в отношении авидебошира из Хабаровска возбуждено уголовное дело. Накануне суд вынес решение об аресте на время расследования.

Напомним, что 34-летний мужчина 8 августа на борту самолета, который должен был вылететь в Красноярск, устроил настоящий спектакль. По словам сотрудников транспортной полиции, дальневосточник сперва вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам, угрожая им отрезать челку, затем переключился на бортпроводников. Больше всего досталось стюардессе: мужчина называл ее жабой, утверждал, что ей нельзя доверять. Вскоре дебошир решил проникнуть в кабину пилотов, но его вовремя остановили.

Похождения хабаровчанина попали на видео. За такое поведение мужчину естественно сняли с рейса и доставили в отделение. Там «концерт по заявкам» продолжился. Сидя за решеткой житель Хабаровского края сломал скамейку, выл и кричал: «Вызывайте ОМОН!».

- В рамках действующего законодательства в отделении полиции он находился только три часа. В его отношении не было никаких санкций по запрету вылета за пределы города. Поэтому он вполне мог отправиться другим рейсом до любого пункта назначения, - рассказала «КП»-Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

После того, как хабаровским авиадебоширом заинтересовались московские следователи, правоохранители установили точное местонахождение нарушителя.

- Он был задержан в городе Красноярске. Вскоре его доставят в Хабаровск для избрания меры пресечения, - сообщили в СКР.

Накануне по ходатайству следователей в отношении дебошира суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении него возбудили по статьям «Хулиганство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь воющему и пассажиру грозит до семи лет тюрьмы.

Авиадебошир из Хабаровска арестован .

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