2018-08-14T10:49:20+03:00
Общество

Приплывший к берегам Чукотки американец изучает русский язык в местной больнице

Мужчина лежит в инфекционном отделении
Мария ИГНАТЬЕВА
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Приплывший к берегам Чукотки американец изучает русский язык в местной больнице. Фото: Чукотская окружная больницаПриплывший к берегам Чукотки американец изучает русский язык в местной больнице. Фото: Чукотская окружная больница
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Американца Джона Мартина около двух недель назад прибило на резиновой лодке к берегам Чукотки. Мужчина родом с Аляски. Там он ловил рыбу, а потом решил доплыть до Китая, но что-то пошло не так. В итоге американец оказался в районе чукотского поселка, которого и на карте-то уже не существует - всех жителей, кроме пожилой супружеской пары чукч, расселили еще в 70-е годы. На счастье иностранного мореплавателя, он набрел на их дом, старики впустили гостя, обогрели, накормили и передали пограничникам.

Местные жители рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Хабаровске», что мужчина просил выдать ему паспорт, чтобы он смог добраться до Китая. Документы ему, разумеется, никто не выдал. Его увезли в инфекционное отделение окружной больницы, где иностранец находится до сих пор.

- Чувствует пациент себя хорошо. Иностранец даже пытается учить русский язык, - рассказали «КП» в Чукотской окружной больнице.

Известно, что американец простудился пока добирался до Чукотки. Удивительно, что он вообще живым смог преодолеть такой сложный путь на резиновой лодке: волны у берегов Чукотки достигают четырех метров, да и сам Берингов пролив неспокоен, а вода там смертельно холодная.

О происшествии ранее было уведомлено Генеральное консульство США во Владивостоке. После лечения будет решаться вопрос о возвращении американца на родину.

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Иностранным путешественником заинтересовались пограничники (подробности)

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