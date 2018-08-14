2018-08-14T10:57:24+03:00
Общество

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края

Депутат Государственной думы вместе с супругой наслаждается рыбалкой, сплавом по реке и дальневосточными пейзажами [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.
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Неделю назад стало известно, что известный спортсмен и депутат Государственной думы Николай Валуев выбрал место для отпуска Хабаровский край. Общественный деятель вместе со своей отважной супругой отправился в сплав по дальневосточной реке. Опубликованные политиков фотографии тут же набрали сотни лайков и десятки комментариев. Большинство из них считают, что Николая Валуев показал хороший пример своим коллегам из думы о том, ка выглядит правильный отпуск. Без заграничного пафоса и прочей суеты. Только пения птиц, рыбалка и невероятные красоты таежных пейзажей.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

И вот сейчас Николай Валуев поделился своими впечатлениями от отпуска на своей странице в социальной сети.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

- Поход удался, - так депутат подписал серию фотографий с отдыха на природе. Виды впечатляют даже жителей нашего региона, которым еще не доводилось бывать в таких местах.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

На нескольких снимках депутат хватается уловом — крупного ленка разделали и подготовили для обжарки на открытом огне. У многих пользователей в комментариях потекли слюнки от таких кадров.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

Неизгладимое впечатление на Николая Валуев произвела река Анюй. Очередная встреча с ней снова порадовала московского депутата.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

По некоторым данным, сейчас спортсмен вместе с супругой находится в Хабаровске, где гуляет по городу и дегустирует блюда в местных ресторанах. Уже завтра он отправится в Чегдомын, где сыграет за сборную одной из команд в футгольф в рамках отборочного этапа Чемпионата России.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

«Поход удался»: Николай Валуев поделился с подписчиками своими впечатлениями от Хабаровского края.

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