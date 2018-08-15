Спасенный от голодной смерти пес поступил на госслужбу в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:01 2018-08-14T12:05:17+03:00

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Жители села Дормидонтовка в Хабаровском крае забили тревогу – в одном из домов от голода погибали животные – козы, кошки и собаки. Приехавшие на место зоозащитники увидели зверей в удручающем состоянии. Больше всего пострадал ротвейлер, вес которого находился на критически низкой отметке.

БУХЕНВАЛЬД ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Молодая семья с двумя детьми решила заняться сельским хозяйством – разводить коз и куриц. Под эти цели они арендовали участок в Дормидонтовке, но жить на нем не остались. Охранять территорию оставили трех собак – алабая, дворнягу и ротвейлера. Завели новоиспеченные фермеры и кошек.

Столь богатую фауну горе-хозяева кормили раз в неделю. Когда об этом прознали соседи, стали подкидывать еду животным. Но вот только местные жители недоумевали: на участке всего две собаки, где же третья?

- Соседи знали, что это ротвейлер - им об этом говорили хозяева, - но пса никто не видел. Потом выяснилось, что пес сидел в гараже, его выводили и кормили ночью. Но потом и это перестали делать, приедут, что-то кинут собаке и хватит. Как мы узнали – это был сухой хлеб. Хоть вода у пса была, - рассказывает зоозащитница Наталья Коваленко.

Спасенный от голодной смерти пес поступил на госслужбу в Хабаровском краеФото: Предоставлено героем публикации

Отдавать животных хозяева категорически не хотели. Больше всего противился глава семьи – мужчина грубил и оскорблял звонивших ему неравнодушных людей. Тогда на место выехали зоозащитники, которые увидели вопиющую картину: ребра у зверей торчали, глаза впали и ели они жадно, особенно заточенный во мраке гаража ротвейлер.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

Ничего не оставалось, как обратиться к хозяину участка, который жил под Комсомольском. К слову, владелец земли был недоволен арендаторами. Они долго не платили за проживание, но потом все же рассчитались. Тогда хозяин не увидел металлолома, который оставлял во дворе, а арендаторы перестали выходить на связь.

- Хозяин участка приехал, срезал замки. Мы не знали, насколько ротвейлер агрессивный и как себя поедет, поэтому, как только открыли гараж, его усыпили. Пес оказался молодой – ему до трех лет. Мы думали, что он весит хотя бы килограммов 30, оказалось не было и 25 при норме в 55-60 килограммов, - вспоминает Наталья Коваленко.

Спасенный от голодной смерти пес поступил на госслужбу в Хабаровском краеФото: Предоставлено героем публикации

Практически всех животных – коз, кур, алабая, дворнягу – разобрали соседи, кошек оставил у себя новый арендатор. Нашлось место всем, кроме ротвейлера – его никто не хотел забирать. В приюте псу тоже не нашлось места.

Тогда ротвейлера забрал на передержку человек, хорошо знакомый с этой породой. Собака жила в вольере и первые три дня отказывалась контактировать с людьми. Пообвыкшись, пес стал разрешать надевать на себя ошейник, чтобы погулять, ел за десятерых и обзавелся кличкой - Бой. За два месяца пес набрал 20 килограммов. А во время обследования ветеринары выяснили, что собаку кусал клещ и Бой переболел серьезным заболеванием – пироплазмозом.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Бой оказался очень игривым псом, поэтому хозяин ему нужен был «со стержнем». Обычные семьи ему не подходили, потому что собаку нужно было воспитывать. Тогда четвероногий отправился на курсы послушания, успешно их прошел и обрел новую жизнь на госслужбе.

В какую именно структуру устроился Бой – Наталья не рассказала – попросили хозяева. Известно одно: пес работает патрульным и не дает спуску нарушителям.