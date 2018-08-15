Страсти по «БИТЭ»: Инвестклимат Приамурья под угрозой

СЕГОДНЯ 04:42 2018-08-15T04:49:01+03:00

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В ход пошли многочисленные заявления в правоохранительные органы, иски в суды, одна почерковедческая экспертиза и даже обращения к руководству Амурской области и Хабаровского края.

Фирма преткновения

Спорная фирма, вокруг которой разгорелись нешуточные страсти, называется ООО «Дальневосточная горно-рудная компания «БИТЭ». Сокращенно будем именовать ее ДГРК «БИТЭ». И ее не стоит путать с китайской компанией с похожим названием «Аньхойское ООО «Горная инженерия БИТЭ» с долей в уставном капитале 50,1%. Сергей Завьялов также является одним из учредителей ДГРК «БИТЭ» (его доля - 19%), а до недавнего времени он был ее генеральным директором.

По данным представителей Е Сыцин, его компания в течение 2017 года инвестировала в ДГРК «БИТЭ» около 3,5 миллиона долларов, однако в дальнейшем они не смогли получить четкого ответа по расходованию данных средств (о чем даже впоследствии сообщали в полицию), что и стало поводом для смены гендиректора на Е Сыцина путем соответствующего решения на собрании учредителей.

Настоящий детектив

Но дальше события развивались очень лихо — как в настоящем детективе. Их ход можно восстановить по оказавшимся в нашем распоряжении копиям документов.

Итак, в мае учредители ДГРК «БИТЭ» организовали собрание, на котором сняли с должности гендиректора Сергея Завялова и назначили на нее Е Сыцина. К слову, по информации единого госреестра юрлиц, именно китайский гражданин теперь является генеральным директором.

Сам Сергей Завьялов на том собрании почему-то не присутствовал. Зато туда прибыли некий «врио генерального директора» «ДГРК «БИТЭ» (фамилию называть не будем), а также … полицейские. Они задержали нескольких присутствовавших, в том числе гражданина КНР. Впоследствии загадочный «врио генерального директора» написал заявление в управление Следственного комитета по Амурской области с просьбой возбудить уголовное дело. В нем он рассказал очень интересную историю. Дескать, Сергей Завьялов, получив уведомление о проведении собрания учредителей, засомневался, действительно ли на нем значится подпись Е Сыцин, или кто-то ее подделал.

К слову, можно предположить, что сам «врио гендиректора», прибыв на собрание учредителей, судя по его собственному заявлению в управление Следственного комитета, почти никого из присутствовавших на собрании не знал в лицо. И так вышло, что в числе «неизвестных граждан КНР», задержанных полицией, был крупный китайский бизнесмен Е Сыцин. «Врио гендиректора» в своем заявлении попросил возбудить уголовное дело по статье 185.5 Уголовного кодекса «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества». Что интересно, дело действительно было возбуждено — в отношении неустановленного лица, подделавшего подпись Е Сыцина. Кроме следственных органов, ситуацию вокруг «ДГРК «БИТЭ» изучают и в судах. Например, сейчас в арбитражах амурской области и Хабаровского края ведутся корпоративные споры вокруг «ДГРК «БИТЭ».

Где гарантии?

Из-за всей этой истории представитель китайского бизнеса обеспокоился — а безопасно ли вообще инвестировать в Амурскую область и российскую экономику. Аньхойское ООО «Горная инженерия БИТЭ» направило обращение в адрес руководства Амурской области и Хабаровского края. Приведем значительную его часть, потому что из него многое становится понятным и о личности Е Сыцина, и о том, какие последствия для инвестклимата Амурской области может повлечь за собой сложившаяся вокруг горнорудной компании ситуация.

«Имею честь сообщить, что китайско-российские партнерские отношения следует считать образцом развития связей между ведущими мировыми державами, - говорится в обращении. - В формировании двусторонних стратегических контактов Москвы и Пекина данные отношения были достигнуты на основе принципов взаимного уважения, прежде всего благодаря усилиям лидеров России Владимира Владимировича Путина и КНР Си Цзиньпина... Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут в ближайшее время достичь уровня в $100 млрд. в двусторонней торговле. Российский лидер заметил, что его больше всего радует факт диверсификации и улучшения структуры торгового оборота двух стран, подчеркнув, что КНР — надежный партнер и под руководством председателя Си Цзиньпина успешно осуществлены крупные проекты.

25.04.2018 г. министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе своей рабочей поездки в КНР встретился с 17 представителями компаний китайской провинции Аньхой, куда также был приглашен господин Е Сыцин, участвовавший в бизнес-конференции по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке. Министр РФ пригласил китайские компании инвестировать в Россию, и в Дальний Восток в частности. В связи с этим мы в полном недоумении и в последующем возмущении от произошедшего 28 мая 2018 года в Благовещенске события, когда во время проведения собрания учредителей с повесткой дня об отчете генерального директора предприятия, его смене и назначении нового директора... ворвались пять человек в гражданской одежде, как потом выяснилось, это были сотрудники российской полиции, сказали, что у них есть какое-то заявление о преступлении, задержали всех граждан КНР, находящихся в кабинете, в том числе гражданина Е Сыцина, учредителя китайской компании «Аньхойское ООО «Горная инженерия БИТЭ», а также других учредителей компании, объясняя это тем, что защищают имущество Завьялова С.В., но что это за имущество, сотрудники полиции на не смогли пояснить...

Задержание и препровождение в отдел полиции г. Благовещенска инвесторов такой крупной и публичной компании, вкладывающей значительные деньги в экономику России, может вызвать большой общественный резонанс в Китае. Это событие ни в коей мере не служит укреплению международных отношений между двумя странами и формирует для китайского бизнеса в целом образ России как страны с высокими рисками для инвесторов.

После данной встречи, с которой инвесторов увезли в отдел полиции, была запланирована еще одна деловая встреча с компанией для проведения переговоров об инвестировании в новые проекты с участием государственной корпорации. Нет необходимости говорить, что указанные переговоры были сорваны».

Далее в обращении рассказывается о самом Е Сыцине: «Господин Е Сыцин уже более 17 лет работает с государственными корпорациями Китая и за это время заработал репутацию скромного, ответственного и профессионального топ-менеджера. Корпорация CNBM входит в список 500 крупнейших компаний мира, где занимает 259 место. Имея уставной капитал в 600 миллиардов юаней, компания поручила господину Е Сыцину провести с российскими партнерами предвариетльные переговоры, которые были сорваны из-за его необоснованного ареста».

«Кто после этого будет инвестировать в Дальний Восток, если нет никаких гарантий сохранности бизнеса? - задается вопросом Игорь Волобуев. - У меня лично создается впечатление возвращения «лихих 90-х», когда массового практиковались рейдерские захваты. Считаю, что в этой ситуации на период разбирательств необходимо временное ограничение работы Сергея Завьялова в профильном комитете, чтобы исключить возможность его влияния через государственные структуры».

Материал размещен по заказу И.А.Волобуева.