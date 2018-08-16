СЕГОДНЯ 04:39 2018-08-16T05:30:39+03:00

Местные жители в шоке от такой «шерстяной» находки и уверены, что за ней таится какая-то загадка [фото, видео]

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МОРСКОЕ ЧУДИЩЕ

14 августа жительница полуострова Камчатка опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии, от которых мурашки бегут по коже. На кадрах нечто, иначе это не назвать. Будьте уверены, это не кадр из какого-то фантастического фильма и не фотомонтаж. Огромная «шерстяная» груда серого цвета с необычной поверхностью и формой. То ли это останки загадочного, еще неизвестного морского обитателя, то ли водоросли, которые приобрели такую форму.

На берег Камчатки выбросило «Чудо-юдо рыбу-кита»Фото: Социальные сети

- В Камчатском крае Олюторского района недалеко от поселка Пахачи после сильного шторма прибило вот такое непонятное существо. Делюсь с вами этой невероятной находкой. Самое интересное то, что оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-нибудь древнее существо. Вот если бы отправить ученых на это место, чтобы они посмотрели на это чудо. Может, нам океан подбросил загадку. Или оно просто сгниет и оставит о себе лишь воспоминания, - так женщина подписала пост с фотографиями и видеороликом.

Раскрыть тайну поспешили местные жители, которые комментировали пост своими версиями. Одни предположили, что морская загадка приплыла к Камчатке прямиком из Арктики. Другие уверяли, что это останки мамонта. Другие шутили, что это летающий бизон из мультфильма.

На берег Камчатки выбросило «Чудо-юдо рыбу-кита»Фото: Социальные сети

- Больше похож на волосатого осьминога! Чудо-юдо рыба-кит. Даже не понятно, что это. Так и не удалось выкопать и достать это из песка. Очень похоже на шерсть, но она трубчатая. Такое впечатление, будто палочки свисают. Очень странное чудище. Пытались даже гуглить, но ничего подобного на просторах интернета не нашли, - комментирует автор поста.

Больше всего камчадалов удивила именно текстура найденного нечто — волокна, действительно, напоминали мамонта, но все мы понимаем, что это невозможно. Загадка так и осталась не раскрытой, пока «КП» не обратилась к ученым.

ПОДУМАЕШЬ, ЧУДОВИЩЕ

При просмотре фотографий и видеоролика никто из специалистов точно не мог определить, кому в принципе принадлежат эти останки. Но даже в комментариях под опубликованным постом появились версии, которые более-менее были правдоподобными.

На берег Камчатки выбросило «Чудо-юдо рыбу-кита»Фото: Социальные сети

- Это полусгнивший кит - китовый жир, разлагаясь в соленой воде, приобретает такой вид «трубчатой шерсти», - прокомментировал один из камчадалов.

За экспертным мнением мы обратились к ученым.

- По таким снимкам нельзя точно сказать, что это за животное. Даже при осмотре без экспертиз это не всегда получается. Скорее всего, это фрагмент крупного млекопитающего : кита или моржа, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юрий Полтев, специалист по морским млекопитающим. -Вид некой мохнатой шкуры оно приобретает при длительном пребывании в воде мертвого тела. В этом нет ничего сенсационного, вполне обычное явление.

Несмотря на объяснение экспертов, люди продолжают верить, что в находке таится что-то необычное.