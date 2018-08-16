Ряд поручений министрам дал губернатор Хабаровского края во время обращения к жителям региона

СЕГОДНЯ 05:40 2018-08-16T06:37:00+03:00

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ДЕНЬГИ И ДЕТИ

В последние годы в Хабаровском крае наметилась любопытная тенденция: вторых, третьих и последующих детей в семьях стало появляться все больше, а вот первенцев рождается наоборот меньше. С этого года в регионе начала действовать новая программа - за первого ребенка семьи получают 13,3 тысячи рублей, чтобы переломить сложившуюся тенденцию в будущем власти планируют увеличить эту выплату больше, чем в 11 раз - до 150 тысяч рублей.

Однако благополучие семьи завязано не только на материальной поддержке. Институт взаимоотношения детей и родителей, по мнению главы региона, необходимо развивать.

- Очень важными становятся человеческие взаимоотношения, ответственность, взаимопонимание, помощь, забота. А если этим качествам нужно учить? Поэтому нам необходимо усилить это направление, а правительству края разработать специальную программу по развитию семейных консультаций и треннингов. Необходимы тематические программы на нашем ТВ и радио, рубрики в газетах и журналах, - сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

ДАЙТЕ ДВА

За пять лет (с 2012 по 2017 год) в регионе ввели в эксплуатацию 2199 тысяч квадратных метров жилья. Поставленная цель - не менее 400 тысяч квадратных метров в год и развитие комплексной застройки.

При этом недавно в Хабаровском крае запустилась новая программа со ставкой в шесть процентов годовых. Оказывается, это не предел.

- Для семей, в которых рождаются дети, льготную ипотеку мы планируем довести до двух процентов. Это у нас в перспективе есть, - сообщил глава региона.

КОМУ ЛЕЧИТЬ?

В планах открытие детского больничного комплекса в Комсомольске, нововой поликлиникии в хабаровском микрорайоне «Прибрежный», акушерскийх корпусов в селе Богородское и Николаевске.

Что-то надо делать и с уже имеющимися детскими поликлиниками. В связи с этим краевому минздраву поручено подготовить предложения по модернизации не менее 35 таких медучреждений. При этом, как уточнил Шпорт, «чтобы это был современный формат - с игровыми зонами для детей, электронной регистратурой, call-центром для родителей, комнатой для кормления грудничков».

Для экстренной медпомощи жителям отдаленных от краевого центра районов края власти планируют закупить новые мобильные комплексы на резиновом ходу, стоимость 20 миллионов рублей каждый. Это поможет охватить большее число поселений, находящихся на побережье Амура.

- Однако построить новые медицинские корпусы, закупить новое оборудование, привезти современные технологии - это, конечно, тяжело, но важней обеспечить лечебные учреждения, особенно в сельской местности, квалифицированными кадрами, - подчеркнул Шпорт.

Краевому минздраву теперь нужно будет подумать о дополнительных мерах привлечения специалистов-медиков в сельские местности региона.

ПО НУЖДЕ С КОМФОРТОМ

Подкинул работы губернатор и региональному министру образования и науки. Алле Кузнецовой было поручено в этом году полностью исключить абсолютно во всех школах Хабаровского края холодные туалеты и сделать их теплыми.

Теплые уборные 100 процентов будут в инженерной школе, которую в этом году сдадут в Комсомольске. Учебное заведение возводится в рамках долгосрочного плана развития города Юности, стоимость - почти полмиллиарда рублей.

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ - В ТЕАТР

В крупных городах края поставку культуры более-менее наладили, теперь власти намерены сосредоточиться на малых населенных пунктах, где люди тоже хотят ходить в театры, наслаждаться шедеврами музыки и раскрыть свой творческий потенциал. В этой связи профильному министерству было поручено возвести 16 культурно-досуговых центров, капитально отремонтировать более 400 домов творчества, оснастить музыкальные и художественные школы для детей современным оборудованием и инструментами.

Задача поставлена нести в массы не только культуру, но и спорт.

- Несколько лет назад мы в Хабаровске поставили немного спортивных снарядов под непонятным тогда названием «воркаут», сейчас видим, какой интерес к ним проявляют граждане. Мы разрабатываем программу, чтобы такие площадки создать по всему краю - в городах, поселках. И надо это взять на вооружение министерству спорта, - отметил глава региона.