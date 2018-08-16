2018-08-16T09:13:00+03:00
Общество

Прогноз синоптиков: Жара вернется в Хабаровск в конце августа

А вместе с ней придут и дожди
Элина ОГАНЕСЯН
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Прогноз синоптиков: Жара вернется в Хабаровск в конце августаПрогноз синоптиков: Жара вернется в Хабаровск в конце августаФото: Евгения ГУСЕВА
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По утрам в дальневосточной столице вовсю веет осенью, да и днем уже стало заметно прохладнее, чем неделей назад. На фоне приморского тайфуна в Хабаровский края нагрянул сильный холодный ветер, и многие забеспокоились - а не ждет ли нас такое же стихийное бедствие, как соседей в Приморском крае?

Синоптики однозначно отвечают - бояться нечего, приморский тайфун, из-за которого улицы ушли под воду, в Хабаровск не собирается, он ушел в море.

Тем не менее, говорить о возвращении жары не приходится, холодный осенний ветер и утренняя прохлада пробудут в дальневосточной столице, по крайней мере, до третьей декады августа.

- По нашим данным, осадки во второй декаде месяца не прогнозируются. Погода сохраняет переменчивый характер с ночными температурами до +17 градусов и дневными от +20 до +25 градусов. Направления ветра останутся прежними: северный и северо-западный. - рассказывает «КП»-Хабаровск» Светлана Агеева, ведущий синоптик Хабаровского УГМС. - Однозначно, тайфун, который властвовал в соседнем регионе, на нас никак не отразится.

По данным специалистов, в третьей декаде августа в регион снова вернутся относительно высокие температуры, по крайней мере будет теплее, чем во второй десятидневке месяца. Однако вместе с солнцем в край вернутся и дожди.

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