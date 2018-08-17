Замена труб без раскопок стала реальностью в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:43 2018-08-17T02:48:19+03:00

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Основной проблемой при ремонте или строительстве водных коммуникаций в черте города является необходимость рытья траншей. Страдает дорожное полотно, тротуары и зеленые насаждения - все перекапывается эскаваторами, приводя в негодование местных жителей и добавляя работы муниципальным службам, которые по окончании всех работ вынуждены заново высаживать деревья и латать асфальт. На днях в Хабаровск привезли оборудование, которое должно полностью исправить эту ситуацию.

- Наш парк пополнила машина горизонтально направленного бурения, сокращенно ГНБ - она способна делать горизонтальные «проколы» в грунте протяженностью до 600 метров, через которые можно протаскивать трубы большого диаметра, например, в 63 сантиметра, - рассказал начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал» Анатолий Догонашев - Для того, чтобы хабаровские специалисты побыстрее нашли с буровой установкой общий язык, из Москвы специально прибыл инструктор.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации - стоимость такой установки - более девяти миллионов рублей, однако ее технические возможности полностью оправдывают цену, ведь для работы с ГНБ требуется всего три человека, кроме того, техника на гусеничном ходу обута в специальные «лапти», чтобы не повреждать асфальт. Агрегат сразу же пустили в дело, отправив его на работы по замене аварийного водопровода на улице Бойко-Павлова. До наступления холодов МУП «Водоканал» планирует заменить в городе около 17 километров отслуживших свое трубопроводов при помощи новой техники.