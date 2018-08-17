Самые популярные специальности в вузах назвали в министерстве образования Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:30 2018-08-17T06:27:22+03:00

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В Хабаровском крае закончится набор абитуриентов на бюджетные места бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Однако на «заочку» и в магистратуру и на платной основе еще продолжают зачислять.

Результат приемной кампании

Так, с 1 сентября новый учебный год начнется для семи тысяч абитуриентов, которых уже зачислили в региональные университеты и институты. При этом среди новоявленных студентов 775 человек будут учиться по программе целевого набора, еще 170 человек приняты по особой квоте.

По подсчетам специалистов, всего на данный момент абитуриенты подали 27 тысяч заявлений. Это больше на полторы тысячи по сравнению с прошлым годом. Среди поступающих жители 42 регионов России и граждане из 16 иностранных государств: Вьетнам, КНР, Республика Корея, Сирия, Япония, Сомали, республика Сьера-Леоне, а также из стран СНГ. Всего зачислили 279 иностранных абитуриентов.

Самые популярные направления обучения

Поступающие больше отдавали предпочтение таким направлениям как экономика, юриспруденция, менеджмент. Здесь количество заявлений на место варьируется от 15 до 20. Также в почете у абитуриентов следующие специальности: «лечебное дело» и «стоматология». На одно место здесь претендовали от 10 до 25 человек. Среди инженерных и естественнонаучных образовательных программ лидируют «Прикладная математика», «Нефтегазовое дело», «Строительство уникальных зданий и сооружений» – 11 заявлений на место, «Информатика и вычислительная техника» – 9.

В этом году количество бюджетных мест составляет 5 тысяч 615 бюджетных мест, в том числе бакалавриат и специалитет – 4 тысячи 353, из которых 3 тысячи 545 - очные. В магистратуре выделили 1 тысячу 262 места.

Что нового в образовании?

В вузах края реализуется более 120 направлений подготовки и специальностей, и этот список постепенно расширяется. Так, начиная с 2018 года начали подготовку специалистов по специальностям: «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: ИЗО и дополнительное образование», «Педагогическое образование (дизайн образовательной среды)», «Педагогическое образование (академическая живопись)» в ТОГУ, «Машиностроение» в ДВГУПС и «Социология» по программе магистратуры в АмГПГУ.

Ранее мы писали о приемной кампании, стартовавшей в Хабаровском крае 20 июня. Абитуриенты могли выбрать любой из 14 вузов края, а также одновременно подать документы не более чем в пять учебных заведений.