Посадку военного истребителя на трассу под Хабаровском сняли на видео очевидцы
Автолюбители, которые попали в пробку на 91-93 километре федеральной трассы «Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре», стали свидетелями уникального события. Прямо на дорожное полотно перед десятками машин приземлился военный истребитель.
Воздушные суда рассекают над трассой в рамках плановой боевой подготовки – в сентябре на территории Восточного военного округа пройдут масштабные командно-штабные учения «Восток – 2018». Столь крупные маневры в ВВО проходят раз в четыре года.
До 23 августа над трассой будут пролетать боевые истребители, военные самолеты и вертолеты, так что у жителей Хабаровского края еще есть шанс запечатлеть завораживающую посадку воздушных судов. В связи с этим участок дороги будет перекрыт 17, 20, 21 августа в два этапа: сперва с 11:30 до 14:00, затем с 16:00 до 18:00. В завершении движение ограничат 23 августа с 13:00 до 16:30.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с информацией, чтобы вовремя выстроить маршрут и не наткнуться на тупик. Так вы, как минимум, сможете избежать пробок на дорогах.
Посадка истребителя на дорогу в пригороде Хабаровска.Социальные сети