Посадку военного истребителя на трассу под Хабаровском сняли на видео очевидцы

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-17T05:29:07+03:00

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Автолюбители, которые попали в пробку на 91-93 километре федеральной трассы «Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре», стали свидетелями уникального события. Прямо на дорожное полотно перед десятками машин приземлился военный истребитель.

Воздушные суда рассекают над трассой в рамках плановой боевой подготовки – в сентябре на территории Восточного военного округа пройдут масштабные командно-штабные учения «Восток – 2018». Столь крупные маневры в ВВО проходят раз в четыре года.

До 23 августа над трассой будут пролетать боевые истребители, военные самолеты и вертолеты, так что у жителей Хабаровского края еще есть шанс запечатлеть завораживающую посадку воздушных судов. В связи с этим участок дороги будет перекрыт 17, 20, 21 августа в два этапа: сперва с 11:30 до 14:00, затем с 16:00 до 18:00. В завершении движение ограничат 23 августа с 13:00 до 16:30.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с информацией, чтобы вовремя выстроить маршрут и не наткнуться на тупик. Так вы, как минимум, сможете избежать пробок на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/664682" frameborder="0"></iframe> Посадка истребителя на дорогу в пригороде Хабаровска.Социальные сети