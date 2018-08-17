2018-08-17T06:32:00+03:00
Происшествия

В Хабаровске ввели режим ЧС: Из-за угрозы прорыва трубы перекрыли участок улицы Воронежской

Чтобы устранить угрозу, потребуется раскопать проезжую часть
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Хабаровске ввели режим ЧС: Из-за угрозы прорыва трубы перекрыли участок Воронежской улицыВ Хабаровске ввели режим ЧС: Из-за угрозы прорыва трубы перекрыли участок Воронежской улицыФото: Администрация Хабаровска
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Режим чрезвычайной ситуации были вынуждены ввести городские власти из-за водопропускной трубы, которая находится в аварийном состоянии. Сооружение, которому уже больше 40 лет, пролегает под проезжей частью поперек Воронежской улицы. Из-за интенсивного движения автотранспорта, бетонная труба просела.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, у трубы уже разошлись кольца, идет обрушение грунта. К месту, где дорожное полотно может провалиться, уже прибыли специалисты и спецтехника. Перед ними стоит задача демонтировать старую трубу, установить новую и восстановить покрытие трассы.

Само сооружение, протяженность 22 метра, находится в земле на глубине трех метров. Для устранения угрозы ЧС дорожникам потребуется пять дней и шесть ночей, работы будут вестись круглосуточно. Из-за этого участок улицы Воронежской будет закрыт для движения от Бондаря до Шелеста. Ограничения вступают в силы с 14:00 часов 17 августа.

- Режим чрезвычайной ситуации мы были вынуждены ввести, чтобы как можно быстрей решить вопрос по замене трубы. Автолюбителям предлагаем воспользоваться объездными путями, - сообщил Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Операция по спасению развернулась в районе дома №88 по Воронежской улице. На месте работают 14 человек и десять единиц спецтехники.

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