Замглавы администрации в ЕАО за халатность со сделками заплатит многомиллионную компенсацию

СЕГОДНЯ 06:29 2018-08-17T08:20:01+03:00

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«ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ» СДЕЛКА

Началось все еще в 2014 году. Дмитрий Лукашевич, тогда начальник отдела по земельным отношениям и заместитель главы администрации муниципального образования «Ленинский муниципальный район», в феврале и ноябре заключил договоры на аренды земельных участков с гражданами КНР. Все бы хорошо, но сделки оказались незаконными, потому что земли - особо охраняемые. Чиновник позволил гражданам выращивать сою, проводить гидромелиоративные работы и вырубать деревья на территории «Чурки» - особо охраняемом природном заказнике области. Под соглашение попали почти два таких гектара земли. Естественно, бизнес-вмешательство превратило места обитания животных и растений в настоящий хаос. После того, как провели подсчеты, стало ясно, ущерб будет с семью нулями - почти 170 миллионов рублей. Когда следователи разобрались, кто стоял за всеми незаконными сделками, возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении Дмитрия Лукашевича.

После продолжительного расследования и установления всех обстоятельств, начались судебные разбирательства.

- В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал. Между тем с учетом представленных государственным обвинителем доказательств Дмитрий Лукашевич признан виновным в совершении указанных преступлений, - рассказала Алина Афанасьева, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый знал о том, что территория является особо охраняемой, взяток за заключение соглашения не было. Он просто рассчитывал на то, что останется безнаказанным.

В результате 24 мая этого года чиновника приговорили по решению суда к одному году исправительных работ с удержанием 10 % от заработной платы. Но из-за лазейки в нашем законодательстве Дмитрия Лукашевского не привлекли к уголовной ответственности — в связи с истечением сроков давности преследования. Однако на этом все не закончилось.

ЕЩЕ И УЩЕРБ ВОЗМЕЩАТЬ?

В рамках судебного разбирательства управление по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО и Россельхознадзор подали иск о взыскании материального ущерба. Служитель Фемиды полностью удовлетворил требования истца и обязал осужденного к выплате 169 миллионов рублей. Однако перспектива лишаться таких денег из-за собственной халатности чиновнику показалась не очень радужной, и он подал апелляционную жалобу.

- 16 августа 2018 года, с участием государственного обвинителя прокуратуры области Марии Беленцовой суд Еврейской автономной области рассмотрел апелляционную жалобу, - добавила Алина Афанасьева. -С учетом мнения государственного обвинителя приговор оставлен без изменения, а жалоба стороны защиты – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу. Чиновнику все-таки придется выплатить компенсацию за ущерб. Как сообщает источник «КП»-Хабаровск», он продолжает занимать ту же должность, а пока он проводит время в отпуске.