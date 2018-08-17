В Хабаровском крае нашли тело пропавшей 10-летней девочки

СЕГОДНЯ 06:41 2018-08-17T07:00:41+03:00

За несколько часов до этого она пошла покататься на роликах и пропала

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В селе Князе-Волконское вечером 16 августа пропала 10-летняя девочка. Родители ребенка сообщили об исчезновении их дочери полицейским, волонтерам и военным, которые служат в части, расположенной неподалеку от села. В поисках малышки принимали участие около полусотни человек, они до глубокой ночи разыскивали ребенка. В итоге уже остывшее тело девочки нашли волонтеры неподалеку от местного стадиона.

- Она лежала в овраге неподалеку от стадиона. Мы нашли ее около двух часов ночи, а приехали к месту сбора волонтеров примерно в одиннадцать вечера. Девочка была в полуобнаженном виде, у нее были слегка приспущены шортики. Не знаю, было ли это убийство или нет, в этом разберутся следователи, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Хабаровске» Сергей Савельев, руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск».

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что на теле малышки обнаружены следы насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Для раскрытия преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, к которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты краевого следственного управления и сотрудники регионального УМВД России, - отметил Илья Гудков, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Им необходима помощь людей, которые обладают какой-либо информацией об этом инциденте. Следователим просят связаться с ними по телефонам: 8 (4212) 470-315 или 02. Анонимность они гарантируют.

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