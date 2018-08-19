Хабаровские дачники, потерявшие в паводок урожай, ждут компенсаций

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-19T02:57:29+03:00

Однако пока соответствующего распоряжения нет ни в городской мэрии, ни в региональном правительстве

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«Большая вода» миновала Хабаровск и уверенно двигается к Комсомольску. Острова краевой столицы высыхают, а дачники подсчитывают убытки. По примерным подсчетам паводок нанес садоводам-огородникам дальневосточного центра ущерб в размере от восьми до 15 тысяч рублей.

- Я на собраниях предупреждал людей и говорил им: «Не тяните время, вам проще застраховать участок, вдруг, будет паводок, тогда вы хотя бы получите компенсацию». Советом воспользовались единицы, - говорит Вячеслав Скляров, председатель Союза садоводов Хабаровского края.

По его подсчетам, на островной части краевой столицы примерно из трех тысяч участков возделывалось порядка 1,5 тысячи. 500 обитаемых наделов ушли под воду вместе с урожаем.

- Сейчас мы пишем письма властям города и края с просьбой изыскать возможность компенсировать людям потери, которые они понесли из-за паводка. Я сейчас собираю с председателей садовых товариществ справки о том, чьи участки подтопило и каков ущерб, - сообщил Вячеслав Скляров.

Однако пока ни в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ни в краевом комитете гражданской защиты соответствующих распоряжений нет.

- Согласно нормативной базе, выплата производится в случае введения режима ЧС, но такового из-за паводка в этом году не вводилось, - коротко и емко сообщили в мэрии.

В краевом минсоцзащиты все же отметили, что выплаты предоставляются в зависимости от категории гражданина.

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