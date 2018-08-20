В Комсомольске-на-Амуре подросток едва не погиб в здании заброшенного долгостроя

СЕГОДНЯ 08:22 2018-08-20T08:54:30+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в минувшую субботу из-за собственной беспечности едва не погиб 17-летний подросток. Юноша вместе с друзьями гулял по заброшенной стройке, когда у него в буквальном смысле земля ушла из под ног. Обвалился лестничный пролет на пятом этаже. Вместе с бетонными плитами парень упал на первый этаж.

Очевидцы рассказали приехавшим на вызов спасателям, что подросток сам вышел со стройки на улицу, а затем упал на землю. Юноша не просто чудом выжил, он отделался небольшими ушибами и царапинами. Пострадавшего отвезли в больницу, а на месте происшествия началась спасательная операция.

Пострадавшего 17-летнего подростка отвезли в больницуФото: komcity.ru

- Семеро человек все еще оставались в разрушенном здании. Они были очень напуганы, так как все выходы были перекрыты, а вернее обрушены. Обвалились лестничные марши не только с пятого по первый этаж, но и с девятого по шестой. Где-то между пятым и шестым этажами эти бетонные плиты и повисли, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Хабаровске» Олег Саяпин, начальник поисково-спасательного подразделения хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России. - Люди застряли на четвертом, шестом и восьмом этажах небольшими группами. Спускать их на землю было тяжело из-за того, что стройка находилась на сопке. Мы попытались выставить подъемник, но из-за перекошенной дороги у нас не получилось это сделать. Пришлось ждать автолестницу, с ее помощью и спустили людей. Они, конечно, были в шоке, до конца не понимали, что происходит.

Людей со стройки сняли при помощи автолестницыФото: komcity.ru

Однако не все любители полазить по стройкам дожидались помощи от специалистов. Несколько парней сбежали с недостроя окольными путями. Они каким-то образом перелезли на соседнее здание и скрылись. Полицейские потом проверили вероятный путь побега молодых людей, чтобы убедиться, не пострадал ли кто-то из них на пути к свободе. Следов подростков они не обнаружили. Возраст экстремалов, к слову, был разный. В некоторых компаниях были парни и девушки 17 лет, а в некоторых людям было около 20 лет.

- Люди застряли на четвертом, шестом и восьмом этажах небольшими группамиФото: komcity.ru

Этим инцидентом заинтересовались в правоохранительных и надзорных органах.

- По данному факту региональный следственный комитет проводит проверку, в ходе которой будет установлен собственник данного строения. Его действиям или бездействию будет дана юридическая оценка, - заявили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

В комсомольской прокуратуре тоже назначили проведение собственной проверки. В ведомстве отметили, что и они займутся установлением собственника стройки, после чего по решению суда обяжут перекрыть доступ для посторонних лиц на территорию заброшенного здания. Если владелец недостроя не найдется, его через суд перенесут на баланс администрации города.