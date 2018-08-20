Синоптики: Два тайфуна принесут в Хабаровский край сильные ливни и штормовые ветра

СЕГОДНЯ 09:04 2018-08-20T09:15:06+03:00

Жителям региона не советуют ехать в Приморье, там влияние тайфуна будет особенно сильным

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ДВА ТАЙФУНА - ТРИ РЕГИОНА

Еще недавно жители Хабаровского края наблюдали за новостями из соседнего Приморья, где вовсю бушевала стихия: улицы ушли под воду, машины превратились в лодки, а отдых на море - в ужас. Синоптики уверяли, что бушевавший там тайфун нам не грозит - он ушел в море. Что ж, он действительно ушел, зато на подходе два других, под влияние которых попадут сразу три региона: Хабаровский и Приморский край, а также Еврейская автономная область.

- Два тропических циклона медленно смещаются в сторону Японии и Кореи. Предполагается, что 23 числа один из них выйдет на полуостров. Дальше он продолжит свое смещение в северном направлении. Это принесет значительное ухудшение погоды, - рассказывает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра. - Конечно, сперва удар придется на Приморье, где ожидаются ливни и сильные штормовые ветра. В Хабаровский край непогода придет 24-25 августа. Не повезет южной части нашего региона: Бикинскому, Вяземскому, Хабаровскому районам, району имени Лазо и Еврейской автономии. По нашим данным, будет усиление ветра до штормового.

К слову, остальным районам региона не стоит расслабляться. Осадки ждут всех жителей, просто разной интенсивности.

ОТПУСК ПРИДЕТСЯ ОТЛОЖИТЬ

За 12 часов на территории Хабаровского края, как ожидают синоптики, выпадет 80 миллиметров осадков. После 25 числа ожидаются кратковременные несущественные дожди.

- Тайфун никак не повлияет на температуры воздуха в крае и в Хабаровске в частности. Дневные будут в пределах +22+27, ночные +11+16 градусов. Усиление ветра от 20 до 25 метров в секунду, - обращает внимание синоптик. - Самое главное сейчас жителям Хабаровского края воздержаться от поездок в Приморье.

В южный районах Хабаровского края во время тайфуна могут выйти за границы малые реки. Уровень Амура, скорее всего, поднимется только в начале сентября.

По прогнозам специалистов, тайфуны уйдут 25 августа, но высокие дневные температуры сохранятся.