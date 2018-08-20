2018-08-20T13:38:41+03:00
Происшествия

Бык рогами проткнул грудь подростку в Хабаровском крае

Мальчик находится в реанимационном отделении краевой детской больницы
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае бык рогами проткнул грудь подросткуВ Хабаровском крае бык рогами проткнул грудь подросткуФото: Евгения ГУСЕВА
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Подростки из села Троицкое Хабаровского края, гуляя, наткнулись на стадо коров. Среди крупных копытных были и быки, один из которых буквально надел 14-летнего мальчика на рога. К счастью, ребенок остался жив. Сначала его подлечили в местной больнице, а потом перевезли в детскую краевую больницу имени Пиотровича в Хабаровске. Сейчас он находится в отделении реанимации.

- У него на груди рана размером в 10 сантиметров. Удар пришелся в область груди, рог угодил в правую строну. У парня ушиб сердца и проникновение воздуха в область миокарда. Но ранение не сквозное, - рассказывает Александр Фирсов, лечащий врач мальчика. - Состояние средней тяжести, он стабилен. Ему предстоит длительное лечение и восстановление. Пока сложно сказать, сколько времени понадобится на это. Сейчас он нуждается в постоянном, почасовом наблюдении персонала. У него сильный ушиб внутренних органов.

Врачам и полицейским мальчик рассказал, что вместе с другом просто шел мимо стада. По его словам, бык напал на него ни с того ни с сего. Однако правоохранители и врачи не исключают, что дети забавы ради сами спровоцировали нападение.

- В настоящее время местный участковый проводит проверку. Он опрашивает очевидцев случившегося - второго мальчика, который не пострадал. После этого будет ясно, почему животное напало на подростка, - отметила Олеся Циклаури, сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас известно, что стадо коров принадлежит частному фермеру. Животные ходили по селу без пастуха, на свободном выгуле. Второй мальчик смог спастись, он вовремя убежал от разъяренного животного.

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