Похоронить по-человечески: В Хабаровске на могиле ребенка закопали собаку

СЕГОДНЯ 06:53 2018-08-21T07:44:06+03:00

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ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

В Хабаровске чрезмерно сентиментальный собачник решил со всеми почестями похоронить своего домашнего питомца. Для пуделя по кличке Белка он выбрал самое подходящее, по его мнению, место - центральное городское кладбище. По случайности или нет, но новая могилка появилась на старой и заброшенной, где когда-то стоял памятник маленькой девочки. Во всяком случае так утверждают хабаровчане, ухаживающие за соседней могилой. К слову, заботливые хозяева пуделя даже заказали своей собаке недешевый гранитный памятник.

- Скорее всего, они на легковой машине провезли на кладбище умершее животное и памятник. Для легковушек въезд на территорию свободный, разумеется, в рабочее время. Выбрали место и сами похоронили пса, - делится размышлениями Александр Немчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ управления ЖКХ администрации Хабаровска. - Кладбище очень большое, почти 200 гектаров, уследить за всем невозможно - там всего два смотрителя. На то, чтобы выкопать ямку, положить туда собаку и поставить плиту нужно около часа.

Заботливые хозяева пуделя даже заказали своей собаке гранитный памятникФото: Социальные сети

Сотрудники кладбища отметили, что в том месте, где появилась необычная могилка, раньше был явный пустырь, который граничил с мусорной свалкой. Даже если там и было захоронение ребенка, его давно сровняли с землей. Причем сделали это на законном основании.

МОГИЛКИ НЕТ, А КОСТИ ЕСТЬ

Для того, чтобы признать могилу бесхозной нужно чуть больше трех лет. Смотрители кладбища отмечают захоронения, которые долгое время никто не посещает. Присматриваются к таким местам, и если могилка принимает заброшенный и неухоженный вид приступают к действиям.

- Как правило, мы сами видим, что за местом долго никто не ухаживает, вывешиваем объявление о поиске родственников или тех, кто за могилкой ухаживает. Если спустя год никто не приходит, то мы созываем комиссию и признаем могилу бесхозной. Потом ждем еще два года и сравниваем ее с землей. Но вся беда в том, что хоронить людей в этом месте мы тоже не можем - в ней ведь кости лежат, а эксгумацию и кремацию проводить мы не имеем права. Таков закон, - рассказывает Александр Немчук.

Сейчас работники спецслужб надеются, что в скором времени эта ситуация исправится на законодательном уровне. Они ждут, что эксгумация и кремация будет проводиться за счет того, кто хочет занять место, и это предложение найдет положительный отклик у парламентариев. В Хабаровске, по самым скромным подсчетам, это обойдется человеку примерно в 50 тысяч рублей.

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ

По закону, животных после смерти ни в коем случае нельзя закапывать в землю. Для обычного человека это может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей. Дело в том, что трупы животных считаются биологическими отходами, а за их неправильную утилизацию грозит административное преследование.

- Умерших животных нужно утилизировать в специализированных компаниях, которые занимаются кремацией. Потом у них можно попросить прах питомца, поместить его в емкость и похоронить. По-другому никак, запрещено в соответствии с ветеринарными правилами. Хотя можно еще утилизировать животное в скотомогильнике, - рассказывает Наталья Пылина, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края.

Однако принести питомца на кремацию просто так не получится. Все как у людей: сначала нужно провести вскрытие животного, выяснить, от чего оно умерло. Только после того, как подтвердится, что питомец погиб не от страшной болезни, которая может привести к эпидемии, специалист выдаст справку, разрешающую кремацию. Причем сделать это можно только в государственных ветеринарных клиниках.

Сама кремация обойдется владельцу животного недорогого, цена зависит от веса. За один килограмм компании по утилизации биологических отходов попросят около 60 рублей. Это средняя цена на рынке услуг.

НАЙТИ И НАКАЗАТЬ

Сейчас сотрудники центрального кладбища пытаются выяснить, кто похоронил животное. Они обзванивают компании, которые занимаются изготовлением памятников. Пока эти действия не принесли никаких плодов. По мнению Александра Немчука, в этом деле медвежью услугу им оказала общественность, которая активно обсуждает тему. Но тем не менее сотрудники кладбища надеются найти сердобольного хозяина Белки.

Хозяин питомца похоронил животное по кличке Белка на заброшенной могилке ребенкаФото: Социальные сети

- Если удастся установить, кто захоронил собачку на кладбище, а потом подтвердить, что это его животное, то будет возбуждено административное дело по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», - отметила Наталья Пылина.

Памятник уже демонтировали, а территорию вокруг обработали хлоркой. К слову, по самым скромным подсчетам, гранитный монумент обошелся владельцам пуделя минимум в 12 тысяч рублей. Сейчас специалистам предстоит выкопать собаку, а затем отдать ее ветеринарному врачу, чтобы провести вскрытие и выяснить заразная ли она была. После этого ее утилизируют как бесхозное животное.

МНЕНИЕ

Наталья Коваленко, зоозащитница:

У меня к этому абсолютно нормальное отношение. После смерти любое существо одинаково разлагается. Нет разницы между животным и человеком - все одинаково происходит. Но, возможно, что с моральной точки зрения люди, которые иначе относятся к животным, будут говорить, что это неправильно. Они считают, что пес не должен быть похоронен с человеком, так как это низшее существо. А если кто-нибудь похоронит свою собаку рядом с могилой моей бабушки, я буду не против.