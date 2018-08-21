Директора Дальневосточного института управления в Хабаровске оставили под стражей

СЕГОДНЯ 08:36 2018-08-21T09:07:43+03:00

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Адвокатам главы Дальневосточного института управления РАНХиГС не удалось изменить меру пресечения на домашний арест. Вячеслав Кушнарев, обвиняемый по статье «Присвоение и растрата», по решению суда останется в следственном изоляторе до 25 октября 2018 года. И вот почему.

В ЧЕМ СУТЬ?

Вячеслав Кушнарев сейчас возглавляет вуз с длинным названием - Дальневосточный институт управления дальневосточного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Ранее он занимал пост директора автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края». Именно с последним местом работы и связан арест господина Кушнарева.

Уголовное дело было заведено в мае этого года по статье «Присвоение и растрата». По данным следствия, занимая главенствующий пост в агентстве, Кушнарев в 2015 году умышленно и в сговоре с некими неустановленными лицами потратил не по целевому назначению почти 2,3 миллиона рублей. Деньги были перечислены с расчетного счета АИРХК на счет другой организации. По ходу расследования, как сказала следователь, вскрылись аналогичные факты, заведено еще два уголовных дела, которые объединили в одно производство. Сумма вменяемых Кушнареву хищений достигла 6 660 900 бюджетных рублей.

СБЕЖАТЬ, НАДАВИТЬ, ПОДКУПИТЬ

Вменяемое преступление расценивается следствием как тяжкое, в связи с чем правоохранители настаивали на продлении срока заключения под стражей. Свою позицию сторона обвинения подкрепила следующими доводами:

- Кушнарев может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и участников процесса, чтобы те дали выгодные для фигуранта показания, поскольку он является их работодателем. Более того, где находятся похищенные деньги - не установлено. В связи с чем Кушнарев, имея благоприятное материальное положение, заграничный паспорт и устойчивые связи за рубежом может скрыться за пределами Российской Федерации, - сообщила следователь.

Может глава вуза, по версии следствия, и подкупить свидетелей с целью изменения ими показаний. А благодаря своему авторитету господин Кушнарев может уничтожить еще не обнаруженные доказательства. Сокрытие имущества, купленного на ворованные деньги, также числилось среди доводов следствия.

Интересный факт

В материалах дела имеется заявление от одного из свидетелей о том, что Кушнарев и его адвокаты во время очной ставки, якобы, как-то давили на него. В протоколе это зафиксировано не было, а следователь дала следующее объяснение: «Было уже десять вечера, СИЗО закрывалось, поэтому оформить документ по правилам не представлялось возможным».

ЗАБЕРИТЕ ЗАГРАНПАСПОРТ!

Сам Вячеслав Кушнарев и его адвокаты с доводами следствия не согласились, а некоторые высказывания и вовсе вызвали у обвиняемого улыбку. Директор вуза напомнил участникам процесса, что в АИРХК не работает уже около полутора лет, а равно на своих якобы сотрудников давить не может, как и уничтожить документы. Что же касается загранпаспорта, то его глава дальневосточного РАНХиГС готов сдать на спецхранение.

- Я сам заинтересован в объективном расследовании этого дела. У меня работает один человек из агентства, так он говорит, что я не совершал преступления, зачем мне на него влиять? А что касается второго свидетеля, так она не является моей подчиненной и не трудится в институте. Что касается финансов: якобы украденные деньги не обнаружены ни при обысках, ни на счетах в банках. Естественно, имущества, нажитого преступным путем, не имею. Следствие его где собирается искать? На острове Ханка? - вопрошает Вячеслав Кушнарев.

В своих доводах глава вуза и его адвокаты также ссылаются на то, что против фигуранта свидетельствуют два человека, которые постоянно путаются в показаниях. Они же во время очных ставок, по словам Кушнарева и его защитников, «не помнят сам момент совершения преступления».

Еще один аргумент в пользу домашнего ареста, а не содержания в СИЗО, сторона защиты привела документы, в которых говорится об ухудшившемся здоровье Кушнарева. Как было заявлено в ходе заседания, фигуранту нужна операция.

ВЕРДИКТ

Практически три часа шло судебное заседание. В итоге вердикт судьи был таков: удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок заключения под стражей Вячеславу Кушнареву до 25 октября 2018 года. Сторона защиты сообщила, что будет обжаловать вынесенное решение.