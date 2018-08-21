Прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2018 году стал больше

СЕГОДНЯ 09:03 2018-08-21T09:46:59+03:00

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В Хабаровском крае пересмотрели размер прожиточного минимума и пришли к выводу, что его величину нужно повышать. Так, во втором квартале 2018 года показатель минимальных расходов на одного человека составляет 13 тысяч 313 рублей. По сравнению с первым кварталом величина прожиточного минимума в Хабаровском крае в 2018 году увеличилась на 2,6 процентов, то есть на 338 рублей.

- В основном на показатель повлияло повышение стоимости продуктового набора. Так, по последним данным цена продовольствия возросла на 2,5 процентов, то есть на 139 рублей. Также при расчете показателей учли увеличение стоимости непродовольственных товаров на 2,4 процента, наборов услуг — на 2,9 процентов и обязательных платежей — на 2,7 процентов, - сообщили в министерстве экономического развития края.

В целом прожиточный минимум для трудоспособного населения подрос на 355 рублей и теперь равен 14 тысяч 134 рубля, для пенсионеров — на 284 рубля и равен 10тысяч 744 рубля, для детей — на 354 рубля и равен 14 тысяч 051 рубль.