СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-21T11:01:21+03:00

Медведь убил и съел молодого парня в заповеднике на Камчатке Фото: Социальные сети

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На Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике произошла трагедия – молодой парень Вадим Клабуков стал жертвой медведя. Погибший вышел в кормовой район хищников и после непродолжительной схватки стал добычей хозяина тайги.

РОКОВОЙ РЮКЗАК

Выпускник Иркутского аграрного университета приехал в заказник летом в качестве привлеченного сотрудника. По договору он выполнял хозяйственную работу и помогал сопровождать туристов. Трудился Вадим на кордоне «Озерной» (находится в подчинении ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»).

Утром в роковую субботу, 18 августа, парень покинул кордон, не предупредив коллег и руководство. По одной из версий, Вадим отправился искать рюкзак, который накануне уронил в воду один из участников туристской группы.

Медведь убил и съел молодого парня в заповеднике на КамчаткеФото: Социальные сети

На связь молодой человек не выходил, что насторожило сотрудников заказника. На поиски парня отправилась группа работников службы охраны. К своему ужасу уже ночью они увидели сперва ружье, а затем и объеденные останки. Сомнений у специалистов не возникло: орудовал медведь. Выстрелить в хищника молодой человек не успел. Несмотря на свою тучность и, казалось бы, неповоротливость, медведи ловки и проворны.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ДО ДОМА

В сентябре молодой человек должен был вернуться домой в Иркутск. Вадиму Клабукову в мае исполнилось всего 23 года. Пренебрежение элементарными правилами безопасности стоило молодому парню жизни.

- По следам удалось выяснить, что привлеченный сотрудник вышел в кормовой район медведей, прямо на то место, где зверь прикопал свою добычу, - рассказала Мария Воронцова, пресс-секретарь Кроноцкого государственного заповедника. – Двух медведей, которые были в районе трагедии, отстрелили в воскресенье. Оперативное разрешение было получено у Росприроднадзора.

По факту случившегося ведется служебное расследование. Свою проверку организовал и СУ СК России по Камчатскому краю.

Руководство Кроноцкого заповедника и редакция издания «Комсомольская правда – Хабаровск» приносит глубокие соболезнования родственникам, близким и друзьям погибшего.