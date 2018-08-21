2018-08-21T11:39:16+03:00
Происшествия

В Биробиджане подросток ударил прохожего ножом из-за замечания

Случайный прохожий просто подметил, что молодой человек ведет себя неприлично
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Биробиджане подросток ударил прохожего ножом в пахВ Биробиджане подросток ударил прохожего ножом в пахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Биробиджане местный житель стал жертвой пьяной потасовки. Хотя то, что произошло поздно вечером в центре города сложно назвать дракой, скорее словесной перепалкой, которая закончилась ножевым ранением для одного из участников конфликта.

Инцидент произошел на минувших выходных, компания мужчин возвращалась домой, среди них был и потерпевший. Он сделал замечание подростку, который вел себя вызывающе. Юноша не стерпел поучений от незнакомца.

- Парень ударил ножом незнакомого мужчину, причинив тяжкий вред здоровью, после чего сбежал с места преступления. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказывает Алина Афанасьева, старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО. - В ту же ночь установили личность нападавшего, после чего юношу задержали.

Бил молодой человек прицельно или просто наотмашь, но удар пришелся мужчине в паховую область. Он остался жив. Сильно ли пострадал мужчина - неизвестно. Ясно лишь одно, за это подростку предстоит ответить перед судом. По данному факту правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Агрессивного подростка заключили под стражу. Это не первый случай, когда 16-летний парень нападает на человека.

- Юноша состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Биробиджанский». Он неоднократно привлекался к административной ответственности, а на момент совершения этого инцидента находился под подпиской о невыезде за аналогичного преступления, - добавили в СУ СК России по ЕАО.

Правоохранители намерены выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступного деяния. Они также дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов профилактики по предотвращению совершения преступления несовершеннолетним повторно.

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