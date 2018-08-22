Проверка жалобы: Как на самом деле живут обвиняемые в хабаровском СИЗО

СЕГОДНЯ 03:34 2018-08-22T03:34:54+03:00

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Не так давно один из местных правозащитников написал жалобу на хабаровский следственный изолятор. Все свои претензии на казенное учреждение он разместил в открытом доступе. В нем говорится об откровенном беспределе и неразберихе: адвокатов с удостоверениями не пускают, в камерах холодно, а на голодных арестованных без слез не взглянешь. Хабаровчанин утверждал, что все показатели лишний раз подтверждают наличие грубых нарушений в содержании обвиняемых. Развеять слухи поспешили сотрудники регионального УФСИН, которые пригласил в гости в СИЗО журналистов.

Проверка жалобы: Как на самом деле живут обвиняемые в хабаровском СИЗОФото: Элина ОГАНЕСЯН

КАК ПОЛОЖЕНО

На входе, как и положено, забирают телефон, о клюще-режущих и других опасных предметах даже упоминать не будем - их, разумеется тоже сдают охране, тут все понятно. А что же со сдачей удостоверений? Ситуацию прояснил начальник следственного изолятора №1.

- На режимном контрольно-пропускном пункте удостоверения сдают не только адвокаты, но следователи. Такая мера необходима. Положение появилось неспроста. В России были случаи, когда адвокаты приходили к своим подзащитным, не сдавая удостоверения, и обвиняемые сбегали с чужими документами, - рассказывает Владимир Крюков, начальник следственного изолятора. - Внешние сходства позволяли им покинуть учреждения и незаконно выбраться на свободу. К счастью, на моей памяти в Хабаровском крае таких случаев не было.

Удостоверения действительно сдают, причем все. Это нужно, чтобы никто из заключенных под стражу не сбежал под чужими документами, такие случаи в России бывали.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Ничего удивительного, правила посещения изолятора ничем не отличаются от правил посещения колоний. Если уж речь идет о безопасности населения и порядке в органах исполнения наказания, то стоит смиренно следовать четкому регламенту.

ТАК ХОЛОДНО, ЧТО ЖАРКО

В другой части обращения адвокат говорил о жутком холоде в камерах следственного изолятора. Правозащитник ссылался на древнюю постройку, из-за которой находиться в камерах и коридорах без теплых вещей просто невозможно. Все жильцы казенного дома, по его словам, рискуют подхватить новые болезни или усугубить уже имеющиеся.

- Действительно, этот корпус был построен еще в 1914 году, в те годы его и правда называли «холодным», - обращает внимание Владимир Крюков. - Но вы лично можете сейчас удостовериться в том, что негласное название не имеет ничего общего с реальными температурами как в камерах, так и в коридорах следственного изолятора.

Откровенно говоря, из прошловекового осталась только архитектура здания. Все остальное - в соответствии с правилами: тревожные кнопки, датчики пожарной безопасности, прочные двери в камерах. Кстати, сложные замки не мешают сотрудникам изолятора оперативно открыть дверь в случае ЧП. Что касается градусов, признаться честно, в коридоре даже несколько жарко, говорить о холоде - просто абсурд.

Перед заселением с людьми работает психолог, чтобы понять, кто с кем лучше уживется.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

БЕЗ ВИП-КАМЕР, НО ТЕЛЕВИЗОР ИМЕЕТСЯ

Об индивидуальном подходе здесь знают не по наслышке. Для тех, у кого «дебют» в СИЗО - свой коридор, для постояльцев по тяжелым статьям - свой, отдельно находятся и те, кому только выдвинули обвинения. Однако разрушим стереотип - чиновники и крутые бизнесмены не сидят тут в вип-камерах с прислугой и планшетами. Все в рамках законодательства: разделение исключительно по статьям, а не по статусу фигуранта. Как рассказывает начальник следственного изолятора, перед тем, как обвиняемые переезжают к ним, психолог тщательно изучает каждого из них, чтобы разместить людей с учетом всех характеристик. Так можно избежать конфликтов между людьми. Заходим в одну из камер. Молодой парень смотрит по телевизору фильм. Внешне не скажешь, что его тут морят голодом.

Никакого шика, никаких вип-условий.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Ну да, я совершил ошибку в своей жизни и теперь раскаиваюсь. Про содержание в камере ничего плохого сказать не могу. Кормят хорошо, вентилятор есть, телевизор в наличии. Наверное, единственное, чего мне здесь не хватает - это свободы, - говорит Дмитрий.

С медициной тут тоже все серьезно.

- Для тех, кто находится под следствием и болен, есть отельный корпус, в котором они содержатся до полного выздоровления. Их камеры, также как и все остальные, обрабатываются ежедневно, - объясняет Наталья Токарева, начальник интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-1. - Для людей с заболеваниями рассчитана повышенная норма питания: творог, сахар, мясо курицы и другие продукты. У них и камеры больше, людей в ней меньше.

Резюмируя все увиденное и услышанное, можно сделать вывод, что адвокат в своей жалобе, скорее всего, преследовал какие-то свои личные интересы. Те ужасы, которые так возмутили правозащитника, ни что иное, как четкие правила, которым нужно следовать. Сами сотрудники УФСИН и вовсе считают, что все это было сделано лишь для того, чтобы создать шумиху вокруг его подзащитного, не более того.