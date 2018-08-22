На Камчатке пьяный парень до полусмерти избил железной дубинкой следователя, заступившегося за врачей.

СЕГОДНЯ 07:46 2018-08-22T08:30:24+03:00

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Происшествие случилось в начале июня этого года в Петропавловске-Камчатском. Компания молодых людей отдыхала в кафе, которое находится на парковке торгового центра «Евразия». Парни и девушки от 16 до 20 лет изрядно выпили в заведении, поэтому выходили из кафе уже, шатаясь. Они увидели рядом припаркованную карету скорой помощи, которая приехала по вызову. 20-летний житель краевого центра решил ради забавы посмеяться над медицинскими работниками. Парень, «накаченный» горячительными, стал демонстративно оскорблять медицинских работников, стучал по служебной машине и пытался сесть на водительское сиденье. Все происходящее снимала на камеру телефона подруга «главного героя кино». По всей видимости, камчадала это ни сколько не напрягает. Он продолжает показывать своим приятелям пренебрежительное отношение ко врачам.

В это время рядом припарковалась машина, в которой находился 25-летний старший следователь отдела по Елизово. В районе торгового центра он просто хотел взять себе чего-нибудь перекусить. Увидев картину, как отморозок отрыл дверь в машину скорой и, матерясь, пытается залезть в нее, решил вмешаться. Сотрудник ведомства сделал парню замечание, сказав, что такое поведение недопустимо. Зачинщик решил, что аргументов в его пользу перед стражем правопорядка нет и взял у своего приятеля металлическую дубинку с утяжелителем на одном из концов. Ею он до полусмерти избил оппонента, отправив его в больничную койку.

- Наш коллега с тяжелыми травмами головы был госпитализирован в больницу. Уже на протяжении двух месяцев он находится в учреждении, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна операция уже пройдена, - рассказала «КП»-Хабаровск» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Сейчас обвиняемый и вовсе говорит, что не помнит, зачем вообще оскорблял работников скорой помощи и избил следователя.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенные из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия». Позже выяснилось, что за 20 лет жизни парень успел познакомиться с правоохранителями. Его трижды привлекали к уголовной ответственности за кражи, разбой и грабеж. В двух случаях он попал под амнистию, а в третьем получил условный срок. По случайности он не оказался до сих пор в колонии. К тому же местные жители уверены в том, что рано или поздно он должен был попасть в тюрьму. Они считают, что «таким» прямая дорога только за решетку. Камчадалу грозит до 10 лет лишения тюрьмы.