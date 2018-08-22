СЕГОДНЯ 07:57 2018-08-22T08:34:52+03:00

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ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Южно-Сахалинская детская больница оказалась в центре внимания после того, как в сети появился жуткий видеоролик, на котором медсестры на глазах пациентов заворачивают маленького плачущего мальчика в простыню и связывают колготками. Женщина, опубликовавшая видео, утверждает, что персонал больницы таким образом наказывал ребенка за плохое поведение: он бегал по коридору, шумел, просил еду у людей. Пока местные жители возмущались происходящим за стенами больницы, видеороликом заинтересовались следователи.

Для его же блага: Медсестры больницы на Сахалине связали мальчика колготками.

- Публикация в местных СМИ появилась вчера, поэтому пока неизвестна дата происходящего события. Следователи как раз и выясняют этот момент, - рассказывает Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. - Идет доследственная проверка. Вариантов несколько: либо будет возбуждено уголовное дело, либо в произошедшем не найдут состава преступления, либо дело передадут в полицию. В данный момент следователи изучают документацию, опрашивают свидетелей и сотрудников больницы, а также ищут женщину, которая опубликовала видеоролик.

Для его же блага: Медсестры больницы на Сахалине связали мальчика колготкамиФото: АСТВ

Женщина, опубликовавшая видеоролик, заявила местным журналистам, что случился инцидент 17 августа, однако в областном министерстве здравоохранения считают иначе.

- Была поднята история болезни этого ребенка, опрошены сотрудники больницы - в итоге выяснилось, что ребенок проходил лечение в ноябре-декабре 2017 года. Поступил из неблагополучной семьи и в последствии был выписан в детский дом. На тот период никаких жалоб и обращений ни к нам, ни в больницу не поступало, - обратил внимание сотрудник пресс-службы областного министерства здравоохранения. - Сейчас, после разговора с сотрудниками стало ясно, что у него были определенные проблемы, связанные с психическим развитием. Неоднократно возникали ситуации, когда он мог поведением нанести вред своему здоровью. Для его безопасности и безопасности других детей, для ограничения его движения использовались подручные средства фиксации, эти самые колготки.

НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТ, А ПИСАТЬ ЖАЛОБУ

Пока в областном минздраве рассказывают версию о «подручных средствах», в самой больнице, куда дозвонилась «КП», говорят, что видео еще нужно тщательно проверять.

- Мы сейчас разбираемся в этой ситуации. Честно говоря, мы возмущены. Сейчас, конечно, лишнее мое слово, может упасть камнем, но нашему недоумению нет предела. Особенно из-за фразы «по указанию главного врача» (появилась в ряде СМИ - ред.), - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Криворучко, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ «Сахалинская областная детская больница». -Так с медиками поступать нельзя. Женщине, которая это выложила в интернет, надо было просто прийти сюда и выяснить, была ли 17 августа такая ситуация вообще. Тогда можно было бы конкретно побеседовать с этим человеком. Говорить сейчас не хочется, но то, что обида у нас через край льется - это однозначно.

Ситуацию без внимания не оставила и уполномоченный по правам ребенка.

- Однозначно неважно, было это в этом году или прошлой зимой. Считаю, что тут должны были как-то себя проявить неравнодушные очевидцы. Естественно, нельзя упускать и работу руководства больницы с персоналом, потому что такое вообще недопустимо. Я взяла на контроль происшествие и тщательно слежу за ходом проверки. То, что больница не отрицает факт привязывания колготками вообще из ряда вон выходящее, - возмущается Любовь Устиновская, уполномоченный по правам ребенка по Сахалинской области. - Если они не видят в этом ничего необычного, то меня это вообще поражает, я потрясена. Что значит связывать детей колготками? Это же вообще уму непостижимо! Сейчас мы выясняем все детали по ребенку. Когда станет известно, где он находится, мы намерены наведаться к нему, узнать, что у него за семья и по какой причине он был доставлен в инфекционное отделение больницы. Точно могу казать, что мальчика не забирали из семьи, потому что про все такие случаи я знаю. Будьте уверены, что это не рядовой случай, и он не останется без должной проверки. Это могу гарантировать.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Чудо косоглазое!»

Скандалы в сфере здравоохранения на Сахалине происходят не впервые. Достаточно вспомнить историю полуторагодовалого мальчика Германа, над которым издевалась медсестра, включив камеру и комментируя: «Вот такое у нас чудо косоглазое, вонючее. Без конца орет. Смотри, какой "красавец". Как бандит с большой дороги. Че мордень свою опустил? Ну че? Ори давай! Я тебя поснимаю, как ты орешь».

А 31 декабря 2017 в интернете появились фото из регионального сосудистого центра. На кадрах младшая медицинская сестра позировала перед камерой телефона на фоне пациентов реанимационного отделения. Циничная фотосессия сопровождалась еще и аудиосообщениями. Женщина, не жалея отборного мата, рассказывала своим знакомым о том, как она «любит» свою работу и как именно она ухаживает за своими пациентами. В завершении она пригласила всех местных жителей к себе на прием, мол, приходите, всем поможем. После этого случая проверки прошли во всех больницах региона.

Участницы этих скандалов были уволены с работы.