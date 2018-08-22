Убийственная еда: Опасных паразитов нашли в рыбе из рек в окрестностях Хабаровска

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-22T08:36:17+03:00

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Паразитологи во время исследования южной части Большехехцирского заповедника (Хабаровский район) обнаружили в речной рыбе большое количество трематодов. Плоские черви могут поселиться в организме человека и нанести серьезный вред здоровью вплоть до летального исхода.

КИШИТ ОЧАГ

Большую концентрацию опасных паразитов специалисты обнаружили в реках Одыр, Цыпа и Чирка. Причем по степени заражения водотоки отличаются, но это не отменяет тот факт, что трематоды (в миру - глисты) поселились в местной мелкой рыбе - гольянах и синявках.

- Конечно это плохо, потому что мелкая рыба - корм для многих других групп животных - водоплавающих, околоводных птиц, зверьков таких, как выдра и норка. Они питаются рыбой и происходит перезаражение, - рассказала Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Что примечательно, в северной части заповедника в реке Быкова и ручье Сосненский, которые втекают в Амурскую протоку и далее в Амур, фауна достаточно чиста от паразитов. Эта разница и заинтересовала специалистов. Пока точного ответа на вопрос: «С чем это связано?» - нет. Неясна и степень опасности. В связи с этим исследования продолжаются.

НЕПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО

В зависимости от вида вышеуказанные глисты могут поселиться в крови, в печени, в тонкой кишке или в легких человека и там размножаться и расти. Вызывают они как крайне неприятные головные боли, нервную возбудимость, тошноту, так и лихорадку, и поражение внутренних органов.

Есть речную рыбу из вышеуказанных районов в сыром виде категорически заппрещается. Погибают паразиты при качественной термической обработке. Вообще, специалисты крайне не советуют есть любые мясо и рыбу сырыми, поскольку не каждый паразит стремится попасться на глаза, а степень заражения от таких продуктов неизвестна.