СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-23T12:37:39+03:00

На Курильских островах в любой момент может взорваться вулкан Фото: Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)

Ожидается, что Эбеко выпустит в воздух четыре километра золы

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На Курильских островах активизировался вулкан Эбеко. Специалисты утверждает, что в любой момент могут произойти взрывы золы. Ожидается, что высота выбросов пеплов может достигать от трех с половиной до четырех километров в высоту. Сейчас известно, что сегодня, 23 августа, Эбеко уже «выпустил пар».

- Умеренная взрывная активность вулкана продолжается. Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, взрывы сбрасывали золу, а на восток от вулкана падал пепел, - сообщает группа наблюдения за вулканическими извержениями KVERT.

Специалисты также отмечают, что умеренный газовый пар с некоторым количеством зольной активности вулкана продолжается.В любой момент могут произойти взрывы золы до 5 километров вверх . Текущая деятельность может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.