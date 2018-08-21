2018-08-23T12:37:39+03:00
Общество

Хабаровск вошел в число популярных у иностранцев городов для путешествий по России

В прошлом году регион посетило 50 тысяч туристов из 94 стран мира
Алеся КАЗАЧЕНКО
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Автор фото: Александра ШОПЕНКОАвтор фото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровском крае ожидают увеличение туристического потока. Для того есть все основания – на развитие внутреннего и приграничного туризма в регионе делают большую ставку. Об этом на пресс-конференции расскажет Александр Федосов, заместитель председателя правительства края – министр культуры.

ЦИФРЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В прошлом году посмотреть на красоты Хабаровского края приехали почти 600 тысяч российских и около 50 тысяч иностранных туристов из 94 стран мира. В региональную казну они принесли свыше 160 миллионов рублей. Традиционно путешествовать по Хабаровскому краю любят жители стран-соседей – Китая, Японии и Кореи. Для туристов разработали 150 маршрутов, 102 из которых вошли в многоязычный каталог «Десять причин посетить Хабаровский край». При этом туристы могут выбрать разные направления: образовательное, военно-патриотическое, сельское, медицинское, гастрономическое и промышленное.

С освоением и развитием новых туристических направлений появляется и передовая инфраструктура. В регионе «звездную» классификацию имеют 16 гостиниц. Это 36 процентов от всех классифицированных отелей на Дальнем Востоке. Например, в Хабаровске строится отель всемирно известной сети Hilton на 400 номеров. По планам, его сдадут к концу 2019 года.

Автор фото: Александра ШОПЕНКО

Автор фото: Александра ШОПЕНКО

РЕЙТИНГИ ПОЧЕТА

В 2017 году Хабаровский край поднялся на две позиции в рейтинге туристской привлекательности регионов России и занял 26 строчку. Большую роль сыграл тот факт, что край пользуется популярностью у наших соотечественников и иностранцев. Плюс ко всему у региона есть явный задел на дальнейшее развитие. В крае намерены возродить речные круизы по Амуру со всем этническим многообразием прибрежных поселений и туры на уникальные Шантарские острова, где своими глазами можно увидеть китов.

Вошел край, по данным агентства ТурСтат, в ТОП-40 привлекательных регионов России по внутреннему и в ТОП-20 по въездному туризму. Рейтинг составлялся на основе результатов онлайн-бронирования гостиниц, хостелов и отелей в прошлом году.

Еще одно немаловажно достижение завоевал Хабаровск – почетное место в списке 15 самых популярных у зарубежных посетителей городов для путешествия по России. В этом рейтинге дальневосточная столица соперничает с Сочи, Москвой, Коломной и Казанью.

Не подвели и региональные здравницы. Перевал Медвежий (Солнечный район) и Тумнинские воды (Ванинский район) вошли в ТОП-10 лучших мест в стране для фрирайда и наиболее популярных оздоровительных санаториев на российских минеральных водах.

ЧЕМ БОГАТЫ

Сейчас в Хабаровском крае работает 211 туркомпаний, остановиться гости региона могут в гостиницах, отелях и хостелах, всего их – 222. В отрасли занято 3520 человек, их трудовые права защищают девять некоммерческих профсоюзов.

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