2018-08-23T14:16:34+03:00
Происшествия

Лживая красота: Комсомольчанка обогатилась, продавая в Instagram несуществующие косметические услуги

Многодетная мать предлагала омоложение и массаж, брала предоплату, а потом уходила в подполье
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лживая красота: Комсомольчанка обогатилась, продавая в Instagram несуществующие косметические услугиЛживая красота: Комсомольчанка обогатилась, продавая в Instagram несуществующие косметические услугиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Комсомольске-на-Амуре на скамью подсудимых отправят многодетную мать. Женщину обвинили в мошенничестве через интернет. Местная жительница, насмотревшись новостей решила подзаработать незаконным путем. Она создала несколько аккаунтов в Instagram, раскрутила страничку и начала торговать косметическими услугами.

- В аккаунты были привязаны к нескольким городам. Там комсомольчанка рекламировала услуги, связанные с имплантациями и подкожными инъекциями в различные части тела - увеличение губ, татуаж бровей, уколы липолитика для сжигания жировых отложений и массаж. На страницах она публиковала фотографии взятые с просторов всемирной паутины и «отзывы» якобы на свои услуги. При этом образования косметолога женщина не имела и специальными познаниями в данной сфере не обладала, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Несмотря на это, многодетной матери все же удалось найти клиентов. Правда ни одну из описанных процедур она никому не сделала. Она договаривалась о приеме, назначала дату, а потом по разным причинам сдвигала даты. В конечном итоге, получив предоплату от 2,5 до 8,5 тысяч рублей, комсомольчанка просто пропадала. Она любо отправляла людей в «черный список», либо просто удаляла страницу. Одного женщина не учла — потерпевшие переводили ей деньги на личную карту. Конечно, это облегчило поиски злоумышленницы.

- В результате, лже-косметолог обманула 61 человека. Ей удалось выманить из клиентов чуть больше 312,5 тысяч рублей. На сумму причиненного ущерба по уголовному делу заявлены гражданские иски, - добавили в надзорном ведомстве.

За эту махинацию комсомольчанке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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