2018-08-23T13:45:30+03:00
Общество

Реальная помощь застрахованным

Ежедневно компания «СОГАЗ-Мед» принимает многочисленные обращения застрахованных, среди которых встречаются и жалобы на те или иные нарушения в медицинских организациях
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По каждой жалобе застрахованным оказывается бесплатная квалифицированная помощь страховых представителей и юристов компании «СОГАЗ-Мед».

Можно выделить несколько примеров оказания реальной помощи специалистов СОГАЗ-Мед застрахованному лицу. Юристы СОГАЗ-Мед помогали застрахованному в подготовке искового заявления по случаю некачественной медицинской помощи, а именно несвоевременному выявлению заболевания, неверному диагнозу, несвоевременно назначенному лечению, что привело к ухудшению состояния здоровья. В результате судом было принято решение о взыскании с медицинской организации в пользу пострадавшего лица компенсации морального вреда в размере 500 000 руб.

Еще один пример. В результате некачественно оказанной медицинской помощи ухудшилось состояние здоровья пациента, и, к сожалению, исход был неблагоприятным. Родственники обратились за содействием в страховую организацию. Наши специалисты оказали необходимую помощь для защиты прав в судебном порядке, в результате чего в пользу родственников была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Другой случай связан с выявлением дефектов медицинской помощи беременной, в результате которых произошла внутриутробная гибель плода. Судом было принято решение о взыскании с медицинской организации в пользу матери суммы в размере 800 000 рублей.

Что делать и куда обращаться пациенту в случае нарушения прав?

Важно знать, если права пациентов нарушаются - нужно обращаться за помощью в страховую медицинскую организацию. Страховые представители компании проведут экспертизу и окажут квалифицированную помощь совершенно бесплатно, помогут как в судебном, так и в досудебном порядке. Посмотрите внимательно на свой полис ОМС. Именно на нём указано наименование и контактная информация страховой компании для обращений.

Официальную жалобу в письменном виде можно оформить в одном из офисов компании или на сайте страховой организации. Для возможности дальнейшего предметного рассмотрения жалобы гражданам рекомендуется сохранять чеки за оплаченные услуги, договоры, выписки, квитанции, талоны и иные документы, подтверждающие взимание денежных средств или возможные нарушения прав застрахованных.

Письменное обращение подлежит обязательному рассмотрению. Все обращения граждан рассматриваются квалифицированными специалистами компании «СОГАЗ-Мед» - страховыми представителями (врачами-экспертами) и юристами.

Только в 2017 году СОГАЗ-Мед вернул своим застрахованным более 21,5 млн рублей. При поддержке страховых представителей и юристов страховой компании в 2017 году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб застрахованных. И сумма возмещений в их пользу со стороны медорганизаций составила более 2,5 млн рублей. При активной юридической поддержке специалистов СОГАЗ-Мед в 2017 году в 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, предъявленные застрахованными к медицинским организациям иски были удовлетворены, и сумма возмещения составила более 19 млн рублей.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).

Подробная информация на сайте sogaz-med.ru.

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