СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-25T12:34:17+03:00

Стадион имени Ленина на два дня превратился в волшебный город Мороженск, объявив на своей территории праздник для хабаровчан

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ВЕСЕЛЫЙ СТАРТ

На часах еще нет десяти утра, ярмарочные павильоны и развлекательные площадки только готовятся к открытию, а возле ледового дворца уже выстроилась громадная очередь из желающих попробовать необычный напиток «Кусун». Очередь рекордсменов! Ведь сегодня в Хабаровск засвидетельствовать новый рекорд России по самому масс

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

овому угощению холодным чаем приехал главный редактор книги Рекордов России.

Столы накрыты и все готово к встрече гостей.

- Сам я студент Академии экономики и права, но сегодня нас, представителей различных учебных заведений, объединил для помощи в установлении нового рекорда волонтерский центр ТОГУ, - рассказывает Даниил Грихутик, волонтер. - Я уже не первый год участвую в подобных массовых мероприятиях. Для меня это – заряд энергии и впечатлениями, возможность почувствовать себя частью какого-то большого дела и получить за это благодарность. Два года подряд я стою на раздаче ухи, а сейчас моя задача – помогать людям знакомиться с «Кусуном» – холодным чаем с дальневосточным вкусом, автор которого Егор Сиротин. Наша команда встречает всех на выходе из «лайнеров» – специальных дорожек, помогающих избежать толкучки, выдает листовки, рассказывающие об истории и пользе этого напитка, и направляет дальше – к раздаче.

Милые улыбки. Готовность быстро справляться с огромным потоком желающих и специальные перчатки на руках - одно из строгих требований к санитарной безопасности. Волонтеры из Хабаровского технологического колледжа встретили в прямом смысле бегущую к ним со всех ног толпу во всеоружии.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

- Нас около 30 человек только из колледжа, поэтому мы уверены, что справимся даже с самым большим потоком людей. У нас все отработано и отлажено до мелочей, - заверил нас один из волонтеров Кирилл Егоров, и уже через пару минут это действительно подтвердилось тем, как быстро сменялись по ту сторону прилавка довольные люди, получив заветный стакан «Кусуна».

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

- Мы пришли на этот праздник вдвоем с дочкой, - поделилась жительница Хабаровска Татьяна Власова в ожидании свой очереди за напитком. – Очень хорошо и важно, что такие фестивали создаются именно в нашем регионе, чтобы каждый мог больше узнать о своих, дальневосточных производителях и продуктах. От чая «Кусун» мы ждем что-то действительно вкусное, освежающее, то, что даст нам заряд бодрости до самого вечера.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Кстати, как обещают организаторы, сразу после окончания фестиваля напиток поступит в массовое производство. Его уникальный состав из сока брусники, чабреца, черного березового гриба чаги и гибискуса должен найти отклик среди тех, кто ценит не только вкус, но и пользу продукта. И, пройдя через 10 месяцев подготовки в виде поиска инвесторов, лабораторных испытаний и многого другого, создатели чая хотят сделать «Кусун» одним из символов нашего города, по которому его будут узнавать туристы из других стран и регионов и которым могут по праву гордиться хабаровчане.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

МЫ – ЛУЧШИЕ!

Масштабная акция по раздаче «Кусуна» должна стать для Хабаровска очередной победой для Книги рекордов России. Следить за ходом акции и подводить ее итоги приехал сам главный редактор издания.

- Традиции массовых угощений и раздачи подарков на различные праздники восходят еще к дореволюционным временам. Но, как вы знаете, не всегда это было успешно. В истории страны есть и Ходынское поле, - говорит Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России. - Сейчас мы стремимся к тому, чтобы делать все максимально организованно, весело, чтобы гости фестиваля получили как можно больше удовольствия. Ожидается, что в этот день напиток «Кусун» попробуют не меньше 10 тысяч человек, хотя в целом здесь заготовлено в два раза больше стаканчиков. Как показала практика – такая перестраховка вполне оправдана. Так, в прошлом году, несмотря на то, что было взято тарелок так же с запасом, при дегустации губернаторской ухи был небывалый ажиотаж. Настолько, что посуду пришлось подвозить дополнительно. Для сегодняшнего рекорда создана продуманная система разлива и охлаждения, скрытая под столами. Напиток будет подаваться под давлением через пивные автоматы с краном «Кобра». Это очень удобно и гигиенично. Перед началом я лично проверил «Кусун» на его соответствие всем требованиям, и поэтому могу гарантировать, что он полностью отвечает всем стандартам, включая приятный вкус. Потому что «невкусный» рекорд, каким бы массовым он ни был, засчитан быть не может. Чтобы подвести итоги акции и понять, свершился ли рекорд, в конце дня мы пересчитаем оставшиеся стаканчики и узнаем, сколько было выпито напитка. Будут, конечно, для проверки использованы и другие методы, но этот, как показала практика, вполне надежен и может быть выбран как основной. Например, он хорошо зарекомендовал себя на Кубани, где в прошлом году проводили аналогичный рекорд и было выпито более 11 тысяч порций кваса. Кстати, тогда бутылка, из которой производилась подача напитка, так же стала чемпионкой – ее высота составила 4 метра 60 сантиметров, а вместимость была около 5200 литров.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Я думаю, у Хабаровска все получится и он войдет в Книгу рекордов России как город, где состоялось самое массовое угощение холодным чаем «Кусун».

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Город Мороженск – так назвали организаторы территорию фестиваля, встретил гостей веселыми развлечениями, площадками для творчества и ярмаркой, цены на которой радовали глаз.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Одной из палаток оказалось кафе вьетнамской кухни, в которой заведовала жительница этой курортной страны, представившаяся Тоней.

- Мы хотели бы познакомить хабаровчан с нашей традиционной кухней. Такой, какая она у нас, на родине. И приготовили для них цветные чипсы с морепродуктами, роллы в рисовой бумаге, национальный суп и многое другое. А вот мороженое, увы, не привезли – лишком жарко, растаяло бы, - поделилась на ломаном русском Туен, она же Тоня.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

В самом начале стадиона на радость детям раскинулась пенная речка. Рядом, за огромной очередью к сахарной вате, расположился шатер волшебника, развлекающего детвору веселыми фокусами. Самых активных ждали многочисленные конкурсы, соревнования и подвижные игры, за которые можно было получить волшебные льдинки и обменять их затем на призы. Не остались без внимания детворы настольные игры и мастер-классы по лепке и рисованию.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Необычные фотозоны, аниматоры и ростовые куклы только усиливали атмосферу сказочности, становясь точкой притяжения любителей фотографироваться.

Логично, что фестиваль мороженого собрал на общей площадке всех производителей этого холодного лакомства, чтобы они смогли представить свою продукцию хабаровчанам. Кто-то удивлял низкими ценами, кто-то – названиями (например, в одном из лотков продавалась черная-черная «Нефть», по заверениям продавца – со вкусом карамели).

Отдельно удивили известные в городе производители, предложив попробовать мороженое… с кусочками бекона и перцем.

- Для фестиваля мы приготовили много необычных новинок. Помимо уже названного бекона это мороженое со вкусом жвачки, винограда и барбариса. Привезли мы и хиты прошлых сезонов – сырное и анисовое мороженое. Нет только томатного – они еще спеют, - рассказала организатор работы точек Ангелина. – Зато сегодня каждый сам может стать творцом нового вкуса, захватив с собой абсолютно любые ингредиенты, чтобы получить возможность создать для себя что-то особое.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Ближе ко второй половине дня на стадионе зазвучала живая музыка. Перед гостями праздника выступили творческие коллективы города, оркестр штаба ВО войск Национальной гвардии. Завершил день концерт любимой многими хабаровчанами группы Up,рель.

Следующий день фестиваля начнется попозже – с 11 утра. Его изюминкой станет прибытие вертолета волшебника, который в 13:00 высадится на одном из футбольных полей, чтобы раздать бесплатно 6000 порций эскимо.

КСТАТИ

Все выше, и выше, и выше…

Хабаровск уже не первый раз удивляет всю страну, заявляя о своих необычных достижениях. Вот чем прославились наши жители, в разные годы официально попадая в Книгу рекордов России:

В 2005 году через Хабаровск прошла уникальная кругосветка «Вокруг Света по 56 параллели (параллели Москвы) за 56 дней, используя 56 средств передвижения».

В 2010 году из нашего города стартовал третий этап рекордного эстафетного заплыва по Амуру от истоков до острова Сахалин, длина которого в общей сложности составила 1300 километров.

2011 год запомнился хабаровчанам сразу двумя событиями, так же запечатленными в Книге рекордов России. 28 мая в небо взмыло одновременно 12849 китайских фонариков, а почти через месяц, 25 июня, 267 пар станцевали самый массовый синхронный танец ча-ча-ча.

В 2012 году город танцевал уже бачату, объединив 30 июня в самый массовый синхронный танец 325 пар.

2013 год также прошел в танце. Но теперь уже 330 пар объединились, чтобы 29 июня доказать, что синхронно могут станцевать уже меренгу. В этом же году в октябре вся страна узнала о самой юной в России автокругосветчице Екатерине Юдейките. На момент финиша ей исполнялось 12 лет, 10 месяцев и 24дня.

После наступившего затишья в 2015 году 92 пары напомнили о своем городе, установив рекорд по самой массовой синхронной сальсе-руэда. Станцевать ее вышли 27 июня 92 пары человек.

2017 год порадовал хабаровчан самой массовой ухой. 24 июня на городской набережной сваренным по губернаторскому рецепту из 6 видов рыб супом угостились 15 000 человек.

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО

Холодный праздник с горячим сердцем: В Хабаровске стартовал Фестиваль мороженого «Наш выбор 27»Фото: Оксана ШНИТУЛЕНКО