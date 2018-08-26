Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебника

СЕГОДНЯ 07:40 2018-08-26T08:02:27+03:00

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В краевой столице в самом разгаре второй день фестиваля мороженого. Сегодняшней изюминкой стал волшебник, который подарил хабаровчанам порядка шести тысяч порций холодного лакомства. Гости фестиваля за час до старта раздачи занимали мета в очереди, а место, куда приземлился маг, оцепили дети.

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

В ожидании вертолета с волшебником вокруг искусственного ограждения выстроилось живое - из детей и их родителей. Некоторые ребятишки даже залазили до самого верха высокой решетки, но бдительная охрана быстро спускала их на землю. Оно и понятно - такое случается не каждый день.

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

С первыми звуками приближающегося вертолета десятки детей, обрамлявших ограждение и жаждущих увидеть мага, закричали, слившись в один хор. Разобрать, что именно говорят ребята, не удалось, но по общему настроению было ясно: люди в восторге.

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

- Конечно, хочется, чтобы ребенок стал свидетелем сказки, поэтому и стоим здесь, ждем волшебника на вертолете. В нашем детстве мы о таком мечтать только могли! Еще и мороженое бесплатно раздадут - красота. Кстати, в очереди за лакомством стоит муж, - смеется хабаровчанка Елена Громова. - Ну, чтобы долго не ждать.

Малогабаритный белый вертолет Robinson R44 приземлился на запасное футбольное поле «СКА-Хабаровска» ровно в 13:00. Из воздушного судна вышел приветливый маг, и, поздоровавшись с публикой, сразу же направился к кабриолету, который поджидал его у ворот запасного поля. Дорога до главной сцены выдалась непростая - машина была взята в плотное кольцо детей и взрослых. Однако волшебник не прятался за спинами охраны, а общался с людьми и даже исполнил несколько желаний, вырвав пару волосков из бороды.

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Действо с участием мага перенеслось на сцену, а в специальную зону раздачи мороженого хлынули люди. Запускали народ порционно, чтобы не было давки. Условие было таким: одно мороженое в одни руки. Но все мы прекрасно понимаем, что такое халява по-русски. Кто-то прятал мороженое в сумки и брал еще, кто-то давил на жалость по типу: «У меня дети маленькие», кто-то просто хватал и бежал. Максимально зафиксированное мной число холодного лакомства в одни руки - шесть штук. Нехило.

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Ахалай-махалай: Хабаровчане ринулись за бесплатным мороженым от волшебникаФото: Александра ШОПЕНКО

Кроме бесплатного мороженного, хабаровчан сегодня ждут выступления творческих коллективов города, конкурсы и различные интерактивы.