В Хабаровске поздравили победителей соревнований по пожарно-прикладному спорту

СЕГОДНЯ 09:59 2018-08-26T10:49:13+03:00

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На состязаниях огнеборцы выясняли, кто быстрее поднимается на верхние этажи и лучше тушит пожар

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В Хабаровске 24 августа завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту. Среди участников были огнеборцы из краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре. Всего 28 сотрудников подразделений МЧС России и Росгвардии.

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-прикладному спортуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Впервые в этих соревнованиях участвовала сборная команда от Восточного округа войск национальной гвардии России, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-прикладному спортуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Конкурс проходил в два этапа. Сначала огнеборцам нужно было как можно быстрее добраться до четвертого этажа учебной башни. По итогам этого состязания в лидеры вышел Федор Бураков из команды 21 отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю. Его результат – 14,35 сек. На втором месте оказался Анатолий Шабанов с результатом 14,33 секунды, на третьем – Михаил Мукассев, добравшийся до цели за 14,16 секунды. Анатолий и Михаил - сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю.

- Пожарно-прикладным спортом начал заниматься ещё в 13 лет, позже поступил в академию МЧС России в Москве. В дальнейшем совмещал работу и спорт. Сегодня я побил свой личный рекорд в подъеме на учебную башню, - рассказал Фёдор Бураков, начальник караула третьей пожарно-спасательной части 21 отряда ФПС по Хабаровскому краю.

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-прикладному спортуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На втором этапе конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки в тушении условного пожара. Самыми быстрыми в этом испытании оказались комсомольчане из спецуправления ФПС № 24 МЧС России.

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-прикладному спортуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Капитана победившей команды по традиции окунули в емкость с водой. Второе и третье место поделили пожарные из 21 отряда ФПС по Хабаровскому краю и специализированной пожарно-спасательной части.

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-прикладному спортуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По итогам соревнований первое место заняла команда 21 отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю, второе – команда специального управления ФПС № 24 МЧС России, третье – команда специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю. Победителям вручили дипломы, медали, кубки и ценные подарки