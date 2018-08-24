Тайфуны больше не угрожают Хабаровскому краю

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-24T08:54:44+03:00

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Новость о том, что на Хабаровский и Приморские края надвигаются тайфуны, напугала жителей двух регионов. Синоптики тогда советовали ограничить поездки на море к соседям, потому что там циклон должен был не на шутку разбушеваться и испортить отпуск. Прошло несколько дней, и ситуация изменилась в лучшую сторону. По крайней мере, в этом нас убеждают специалисты.

- Один из тайфунов уже ушел в Японское море, дальше он ненадолго задержится в Приморском крае. Сперва, по нашим данным, и следующий тайфун должен был прийти в наш регион уже на этой неделе, но показатели изменились. Циклон сменил направление и больше не угрожает нашим территориям, - рассказывает Галина Брынцеа, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. - Единственное, когда он будет активизировать полярный фронт, который сейчас крайне активен, в южных районах Хабаровского края пройдут дожди, местами сильные. В нашем регионе тайфун только обострит существующие фронтальные разделы. Осадки прогнозируются в Бикинском, Вяземском районах в ночь на 25 августа.

Как сообщает синоптик, в связи с тем, что тайфун сменил траекторию, изменились и данные по другим показателям. Ветер будет умеренным: северного и северо-восточного направлений, без порывов. Его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. За 12 часов в южных районах выпадет до 10-15 миллиметров осадков. Ночные температуры будут в пределах +12+17 градусов, на Севере до +8+13 градусов. Дневные от +21 до +26 градусов по всей территории края.

Уже завтра тайфун прекратит оказывать влияние даже на Приморье, дальше он уйдет в Охотское море. После 25 числа в регионе неделю будет преимущественно без осадков. Температуры воздуха останутся прежними, потому что сохранится и северо-восточный ветер. По ощущениям будет классическая осенняя погода. Очередной циклон, который подберется с Запада к Приморскому краю в конце августа, на наш регион никак не повлияет.