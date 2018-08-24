2018-08-24T09:39:52+03:00
Общество

Десять тысяч порций холодного чая «Кусун» раздадут в Хабаровске

Дальневосточный напиток сможет попробовать каждый на фестивале мороженого
Александра ШОПЕНКО
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Десять тысяч порций холодного чая «Кусун» раздадут в ХабаровскеДесять тысяч порций холодного чая «Кусун» раздадут в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО
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В краевой столице вовсю идет подготовка к двухдневному фестивалю мороженого, который начнется уже завтра, 25 августа. В планах установить рекорд России в категории «самое массовое угощение напитком». Специально для этого был разработан холодный чай «Кусун», которым напоят десять тысяч человек.

В составе напитка дальневосточные дикоросы - брусника, гибискус, чабрец, чага. Ранее вместо второго ингредиента был элеутерококк, однако от него пришлось отказаться, поскольку это растение - природный энергетик и разрешено далеко не всем.

- Для создания этого напитка пришлось проработать множество комбинаций ингредиентов, на пробу было изготовлено десятки литров. В итоге первоначальный рецепт пришлось немного изменить, и «Кусун» из морса превратился в холодный чай. Но я заверяю, что вкус, цвет и аромат напитка практически не отличим от первоначального, - рассказал Егор Сиротин, автор напитка.

Объем каждой порции - 0,2 литра. На то чтобы разлить напиток в один стаканчик, волонтерам понадобиться шесть-восемь минут. Для установления рекорда России, нужно раздать более двух тысяч литров «Кусуна». Однако организаторы не намерены на этом останавливаться и планируют угостить гостей фестиваля мороженого четырьмя тысячами литров холодного дальневосточного чая.

Заявка на рекорд России прошла экспертизу - специалисты подтвердили соревновательный критерий. Достижение будет фиксировать главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, который уже прибыл в Хабаровск.

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