2018-08-27T04:17:28+03:00
Общество

Сотни хабаровчан останутся на десять дней без горячей воды

Ограничения связаны с ремонтом ТЭЦ-1
Александра ШОПЕНКО
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Сотни хабаровчан останутся на десять дней без горячей водыСотни хабаровчан останутся на десять дней без горячей водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В краевой столице на этой неделе стартует подготовка к отопительному сезону. Первыми с неудобствами столкнутся хабаровчане, чьи дома входят в зону ответственности ТЭЦ-1. Горячей воды у части горожан не будет со 2 по 11 сентября.

За это время, как сообщает пресс-служба филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК», энергетикам первой теплоэлектроцентрали необходимо отремонтировать насосное и теплофикационное оборудование. Кроме того, в порядок приведут арматуры и сетевые трубопроводы на неотключаемых участках устройств.

- В сентябре традиционно отключают горячую воду, поскольку станции останавливаются на ремонт, на тепловых сетях проводятся гидравлические испытания. Конечно, это может вызвать недовольство людей, поэтому мы призываем горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Провести ремонт без отключений горячей воды технически невозможно, а это необходимо для надежного теплоснабжения зимой, - отметил Сергей Нехороших, директор Хабаровской теплосетевой компании.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Железнодорожный район: по улицам Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОС, район «Хабаровск-2», Первый микрорайон, Трамвайная.

Индустриальный район: от ТЭЦ-1 по улице Краснореченской до Гамарника.

Частично Центральный район в границах улиц: Гамарника – Постышева - Уссурийский бульвар – Пушкина и в квартале по Пушкина до Карла Маркса, 62 – Гоголя (четная сторона).

Горячей воды также будут лишены жители домов по направлению от ТЭЦ-1 до поселка Красная речка. Коммунальной услуги не будет в Южном микрорайоне, Амуркабеле, на «Пятой площадке», в поселке ТЭЦ-1, по улице Производственной, в селах Ильинка и Ракитное, районе «Авторемлес», микрорайоне «Строитель», по улице Флегонтова и в Прибрежном микрорайоне до переулка Молдавского.

Отключения ожидаются и во второй половине сентября. С графиком отключений на этот период хабаровчан ознакомят похже.

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